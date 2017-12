Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo koncerta islandske elektronske senzacije GusGus in skupine Laibach, ki bo premierno predstavila dvajseti studijski album Also Sprach Zarathustra, premiero drame A. P. Čehova Galeb, premiero predstave Irene Tomažin Zagoričnik z naslovom Mes(t)o glasu, odprtje razstav Aleksija Kobala in Marka Jakšeta.

Četrtek, 7. december

V AS Galeriji Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo slik Aleksija Kobala z naslovom Nebo nad Esfahanom. Njegove slike upodabljajo imaginarni svet, ki asociira na sodoben čas. Tematika je reducirana na kovinske konstrukcije, zapuščene stavbe, industrijske objekte, stopnišča, ograje, mreže, mesta, modro nebo, na oblake … Pomemben element v njegovem slikarstvu je rdeča barva, ki pa jo je v novejših delih zamenjal z belo osnovo.

Nebo nad Esfahanom (2017)

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo serije fotografij Matjaža Rušta z naslovom Novi svet, ki je posvečena vizualni raziskavi življenja in delovanja slovenske diaspore po svetu (ZDA, Argentina, Avstraljia).

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 prvič pri nas nastopila islandska elektronska senzacija GusGus, ki od lani deluje kot dvojec izvirnih članov Daniela in Birgirja. Za ogrevanje bo poskrbela DJ Shu Shu.

lG8l6JyQb0A

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Irene Tomažin Zagoričnik Mes(t)o glasu, ki je nadaljevanje raziskovanja odnosa med telesom, glasom in prostorom. Tokrat se je avtorica s tremi soustvarjalkami posvetila raziskovanju mnogoterih izvorov glasu, njegove mesenosti, materialnosti in duhovnosti, njegovega pomena in mesta v vsakdanjem življenju. Ponovitev: 8. decembra ob 20.00

© Tomaž Šantl

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera drame Galeb, ruskega dramatika A. P. Čehova, ki je bila v slovenskem prevodu poznana kot Utva. Ob jezeru na podeželskem posestvu ostarelega in bolehnega Sorina in njegove sestre, slavne igralke Irine Arkadine, želi njen sin Konstantin Trepljev z uprizoritvijo svoje igre predstaviti vizijo novega gledališča. Ob spodletelem umetniškem dogodku se začno razkrivati različna hrepenenja in izrisovati številni ljubezenski trikotniki znotraj zbrane družbe...Režija: Paolo Magelli

© Peter Uhan

Petek, 8. december

V Galeriji Ravne bodo ob 18.00 odprli razstavo Sanele Jahić z naslovom Tempo Tempo, na kateri bodo predstavljena štiri dela: Mehanizem za ustvarjanje napetosti, Tovarna (2013), Tempo Tempo (2014) in Pet rokovanj (2016). Umetnica v svojih delih raziskuje odnos med človekom in strojem ter na novo postavlja razmerje med dokumentarnim in umetniškim videom. Njena dela so kot stroji, ki neodvisno od gledalca opravljajo neko delo in tako ilustrirajo sodobne proizvodne procese, ki potekajo povsem avtomatizirano. Video je pomemben sestavni del teh skulptur, kovinska konstrukcija ga uokvirja in povezuje z našim vsakdanom. Kustos razstave: Jernej Kožar

Tovarna (2013)

V Galeriji Kvartirna hiša Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Marka Jakšeta z naslovom Kurjačeva senca. Jakše, ki velja za enega najbolj samosvojih umetnikov, je leta 1987 diplomiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost pri Metki Krašovec, leta 2015 pa je prejel nagrado Prešernovega sklada.

V Narodnem domu Maribor bo ob 20.30 v okviru cikla Jazz v Narodnem domu nastopila ameriška zasedba Shanir Blumenkranz' Abraxas, ki bo predstavila glasbo Johna Zorna, enega ključnih glasbenikov newyorškega downtowna.

pMWgT7xAZwQ

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 nastopila skupina Laibach, ki bo premierno predstavila dvajseti studijski album Also Sprach Zarathustra in starejše uspešnice. Dodatni koncert: 9. decembra ob 21.00

b39CfCN2bNE

Sobota, 9. december

V Cvetličarni Ljubljana bosta ob 21.00 nastopili hrvaški hip-hop zasedbi TBF in Elemental. DJ podpora: Roots in Session

qFuGdb1xLqA

iBR2yiyrsVA