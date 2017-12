Skoraj vsa plastika pride v morja po desetih rekah

Evropska komisija do konca leta obljublja strategijo o plastiki

© Pixabay

Po zadnjih podatkih je na svetu za 8.3 milijarde ton plastike. Večina po uporabi konča v oceanih. Znanstveniki zdaj iščejo možnosti, kako bi z različnimi tehnologijami odpadno plastiko odstranjevali iz morij. Na splošno pa po poročanju Deutsche Welle prevladuje prepričanje, da je veliko boljša rešitev zmanjšanje rabe plastike ali preprečiti, da bi končala v morju.

Raziskave kažejo, da kar 90 odstotkov odpadne plastike prinese v morje deset rek, ki so Jangcekjang, Ind, Rumena reka, Hai, Nil, Ganges, Pearl, Amur, Niger in Mekong. Vse tečejo tam, kjer živi veliko ljudi, ponekod več milijonov, države pa nimajo sistemov za zbiranje odpadkov in recikliranje. Večina ljudi se ne zaveda, da so odpadki problem, zato jih preprosto od vržejo v reko, ki jih odplavi.

Dobra novica je, da za rešitev tega problema ni treba iskati nove tehnologije, ampak je treba zagotoviti samo zbiranje odpadkov in recikliranje, ki ga že poznamo v razvitem svetu. Christian Schmidt, avtor študije, ki je pokazala, a večino plastike prinese v morje deset rek, pravi, da bi bil že velik uspeh, če bi količino plastike, ki jo prinesejo v morje, zmanjšali za polovico.

Zdaj članice EU reciklirajo le 6 odstotkov plastike. Glavni razlog, da ta količina ni večja, so različne vrste plastike.

Po podatkih Voice of America znanstveniki opozarjajo, da vsako minuto vržemo v oceane en tovornjak za odvoz odpadkov plastike, kar na leto znese 8 milijonov ton na leto.

V Veliki Britaniji sta se trgovski družbi Co-op in Iceland po poročanju Guardiana odločili uvesti sistem, po katerem bodo kupci za rabljene plastenke, ki jih bodo vrnili, dobili plačilo. Trgovci menijo, da bi moral ta sistem v državi postati obvezen. EU nasprotuje možnosti, da bi rabo plastike in s tem količino plastičnih odpadkov zmanjšali z uvedbo davka. Prvi podpredsednik evropske komisije Frans Timmermans, pravi, da davek ne bi bil »trajnostna« rešitev. Edina trajnostna rešitev je po njegovih besedah proizvodnja plastike, ki jo je mogoče reciklirati in ukinitev mikroplastike. Najbolj učinkovito orodje, ki prisili podjetja k spremembam, je sprememba ravnanja potrošnikov, zato evropska komisija stavi tudi na izobraževanje in ozaveščanje potrošnikov. Evropski komisar za okolje Karmenu Vella obljublja, da bo evropska komisija do konca leta objavila dolgo pričakovano strategijo za plastiko.

