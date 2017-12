Kratki filmi na temo oviranosti

V Kinu Šiška bo danes, 4. decembra ob 18.00 v sodelovanju z društvom Kraken projekcija kratkih filmov švicarskega filmskega festivala look&roll. Na ogled bo izbor najboljših kratkih filmov o življenju oseb z različnimi oviranostmi in potrebami. Vsi predvajani filmi bodo opremljeni s podnapisi za gluhe in naglušne osebe ter avdiodeskripcijo za slepe in slabovidne osebe. Z dogodkom organizatorji želijo soustvarjati nov pogled na kratki film, dostopno kulturo in družbo prihodnosti, s premislekom o drugačnosti, socialni vključenosti in enakopravnosti.

Program sedmih kratkih filmov vključuje tako dokumentarne pristope kot igrane, animirane in eksperimentalne filme, ki na različne načine raziskujejo in pripovedujejo o življenju ljudi z motnjami v duševnem razvoju, slepoto, motnjami avtističnega spektra, gluhoto in duševnimi boleznimi.

Pred začetkom projekcije bo potekal pogovor z umetniškim vodjem festivala look&roll Gerhardom Protschko. Gerhard Protschka je aktiven kot producent, kurator, prevajalec in avtor avdiodeskriptivnih besedil za slepe in slabovidne osebe ter podnapisov za gluhe in naglušne osebe. Pogovor bo potekal v angleščini s simultanim prevajanjem v slovenščino, spremljal pa ga bo tolmač za slovenski znakovni jezik.

