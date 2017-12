Kubanec in slovenska pantomima

Slovensko-kubanskemu pantomimiku bodo danes v Ljubljani izročili nagrado za izjemni prispevek k umetnosti pantomime

Andres Valdes

V klubu Lily Novy Cankarjevega (CD) doma bodo danes ob 18. uri pantomimiku in pedagogu Andresu Valdesu izročili nagrado za izjemni prispevek k umetnosti pantomime. Le to podeljuje Svetovna organizacija za pantomimo, ki ima sedež v Beogradu, njen predsednik pa je igralec in pantomimik Marko Stojanović.

"Andres Valdes se je rodil in šolal v Havani, kalil se je v Parizu, umetniško se je bogatil v nekdanji Jugoslaviji, dozorel je v Sloveniji. Prepotoval je velike daljave; tako geografske kot umetniške, ter v času in prostoru združeval kulture, vizije in govorice telesa. Strokovni in širši javnosti je po Evropi predstavljal skorajda neznano umetniško zvrst, režiral je gledališke predstave in poučeval generacije mladih umetnikov, igralcev in plesalcev. Njegov umetniški vpliv in človeški duh sta zaznamovala še številne nadaljnje rodove," piše v utemeljitvi nagrade.

Valdes se je uril pri legendah pantomime, Etiennu Decrouxu in Marcelu Marceauju - nekaj časa je bil tudi Marceaujev asistent. Pantomimi je posvetil vse življenje, ustvarjalne vrhunce pa je dosegel v Sloveniji, kamor je prišel leta 1964. Desetletje je bil izredni predavatelj na AGRFT, zadnjih nekaj let pa se poleg pedagoškega dela intenzivno ukvarja z ustvarjanjem za otroke. Ustvaril je vrsto predstav za predšolsko, šolsko in srednješolsko mladino. Leta 2010 je prejel nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije za življenjsko delo - bršljanov venec. "S ponosom lahko povem, da moja pantomima ni ne kubanska ne francoska, ampak je slovenska," je pred leti v pogovoru za MMC povedal Valdes.

Svetovno organizacijo za pantomimo sta leta 2004 ustanovila Ofer Blum iz Izraela in Marko Stojanović iz Srbije, prijatelja, ki sta v zgodnjih devetdesetih letih pantomimo študirala pri Marcelu Marceauju na njegovi pariški šoli Ecole Internationale de Mimodrame. Svetovna organizacija za pantomimo je uradno registrirana v Beogradu, vrsto let pa ni bila posebej dejavna.

V zadnjem času pa je organizacija postala aktivnejša ter tudi v današnjem digitalnem in analognem svetu vsak dan pritegne vse več članov iz skorajda vseh celin. Organizacija se zavzema za preživetje, razvoj in razširitev pantomime po svetu. Ne izpostavlja ali daje prednost kakršni koli specifični pantomimski tehniki, slogu ali šoli, ker "vsak umetnik in pedagog sledi čistemu motivu najboljšega možnega podajanja svojih misli ali občutij občinstvu".

V sporočilu za javnost piše, da člani organizacije za pantomimo verjamejo "v svobodo izraza in metode kot načina za dosego umetniške svobode ter v poklicno izobraževanje kot 'varnostno mrežo'". Že desetletje obstaja tudi svetovni dan pantomime, ki ga obeležujemo 22. marca.

Nagrado bo na prireditvi v CD Valdesu izročil prav Stojanović. Po razgledu na umetnost pantomime in odsevu kubanske poezije se bo Staša Mihelčič pogovarjala z obema umetnikoma, so sporočili organizatorji, ki so dogodek priredili skupaj z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije in Slovenskim centrom Mednarodnega gledališkega inštituta ter v sodelovanju s CD.