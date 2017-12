Najbolj brano 2017: Mladi? Naj crknejo.

Najbolj bran članek meseca avgusta

Tisti, ki profitirajo s stanovanji, tega ne počnejo na račun države (če si to morda mislijo), ampak na račun vseh teh, ki plačujejo neverjetno visoke najemnine (brez resnih pravic in popolnoma brez olajšav), in visoke cen stanovanj.

