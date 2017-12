Najbolj brano 2017: Vse, kar ste želeli vedeti

Najbolj bran članek meseca junija

Gašper Tič, 1973–2017. Homofobija se vedno znova pokaže na drug način, vedno znova pa prav v takih primerih. Tako kot rasizem. A resnica je, da so homoseksualci ljudje kot vsi ostali, med drugim lahko tudi morijo in so umorjeni. Tako kot je gej lahko direktor Appla.

