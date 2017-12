Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo Vojna, ki združuje in sooča dela mednarodno priznanih avtorjev, v katerih se na različne načine odražajo vojna in travmatske posledice vojnih spopadov, razstavo ob 15. letnici ustvarjanja Nike Oblak & Primoža Novaka z naslovom And Now for Something Completely Different 8, film Pokvarjeno predmestje po scenariju bratov Coen, ki kljub umestitvi v petdeseta leta 20. stoletja, ponuja neverjetno aktualen prikaz Trumpove rasistične Amerike.

Četrtek, 14. december

V Galeriji Miklova hiša Ribnica bodo ob 19.00 odprli razstavo Odstrti pogledi, na kateri bodo predstavljena dela iz Likovne zbirke Riko. Sodelujejo: Jaka Babnik, Goran Bertok, Vanja Bučan, Tomaž Gregorič, Tanja Lažetić, Bojan Radovič, Peter Rauch, Bojan Salaj, Jane Štravs, Matej Andraž Vogrinčič.

Matej Andraž Vogrinčič: Brez naslova (Lopate), 2007-2009

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Saše Spačal in Mirjana Švaglja Meta_bolus, ki izpostavi metabolični proces kot izmenjavo določenih odmerkov ali bolusov, ki so lahko za žive in nežive snovi v odnosih bodisi koristni bodisi škodljivi. Laboratorijska situacija v središču instalacije upodablja dve povezani zanki metabolizma snovi našega planeta: človeško pridobivanje antibiotikov iz bakterij Streptomyces rimosus in človeško vnašanje hlapnih snovi zemlje skozi vohalni aparat. Procesa obeh krožnih zank izločita dva presnovka bakterije Streptomyces rimosus: antibiotike in vonj geosmina.

V Ustvarjalnem centru Švicarija Ljubljana bodo odprli dve razstavi: (17.00): Kopiranje (projekt v knjigi umetnika predstavlja 11 umetnikov, ki so vsak po svoje razvili in ustvarili svoj pogled na kopiranje in kopijo; sodelujejo: Kate Bingaman-Burt, Tate Foley, JULM/Jason Urban & Leslie Mutchler, Leah Mackin, Test Print/Amze Emmons, Garret Orr, Nez Pez, Nika Rupnik, Grace Synder, RL Tillman, Breanne Trammell), (19.00): Marija Mojca Pungerčar: Predvideno je prehodno obdobje (umetnica izhaja iz izbora fotografskih posnetkov, s katerimi je v daljšem časovnem obdobju dokumentirala zasebne dogodke, ki predstavljajo ali nakazujejo življenjske prelomnice; kustosinja: Nina Jeza)

Petek, 15. december

V KGLU Slovenj Gradec bodo ob 18.00 odprli skupinsko razstavo Vojna, ki združuje in sooča dela mednarodno priznanih avtorjev, v katerih se na različne načine odražajo vojna in travmatske posledice vojnih spopadov. V središču razstave bo 86 grafičnih del znamenitega nemškega ekspresionističnega mojstra Otta Dixa z naslovom "Der Krieg" (Vojna). Sodelujejo: Yael Bartana, Bogdan Borčić, Zoran Mušič, Lee Miller, Goran Bertok, Sandra Vitaljić, Reza Aramesh, Radenko Milak, Tone Kralj, Nikolaj Pirnat, Marij Pregelj, Roberto Rodríguez Collía, France Mihelič, Nikolaj Omersa, Vito Globočnik, Vladimir Lakovič, Metod Frlic, Jože Tisnikar, XXXXismTMC. Kustos razstave: Marko Košan

V Balassijevem inštitutu Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Estetika potrošnje v socializmu, na kateri bo predstavljen izbor madžarskih in slovenskih tržnih in filmskih plakatov iz šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja. V obdobju socializma si je tako v Jugoslaviji (predvsem v Sloveniji) kot tudi na Madžarskem tržni plakat večjo prisotnost na ulici – mestu svojega komuniciranja – izboril šele v šestdesetih letih, k čemur so pripomogle določene ekonomsko-politične spremembe. Kustosinja razstave: Cvetka Požar

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 projekcija filma Pokvarjeno predmestje, ki je nastal po scenariju bratov Coen. Kljub umestitvi filma v petdeseta leta 20. stoletja, ponuja neverjetno aktualen prikaz Trumpove rasistične Amerike. Režija: George Clooney. Do 30. decembra.

V UGM Studiu (19.00) in v MMC Kibla Maribor (20.00) bodo odprli pregledno razstavo ob 15. letnici ustvarjanja Nike Oblak & Primoža Novaka z naslovom And Now for Something Completely Different 8. Nika Oblak in Primož Novak v svojih delih raziskujeta sodobno družbo pod vplivom medijev in kapitala, ter njeno vizualno in lingvistično strukturo. Njuna dela obsegajo fotografijo, video, instalacije, performans, prostorske intervencije, v katerih avtorja pogosto nastopata kot protagonista. V UGM Studiu bodo na ogled dela, ki temeljijo na besedilu in v katerih se avtorja poigravata z identiteto, v Kibli pa predvsem novomedijski projekti.

We Did This and That (2005 – 2007)

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila skupina Nikki Louder, ki praznuje 10. letnico delovanja. Gostje: The Kojn, Spock Studios (Slo) in Macrophagos (Nem)

Sobota, 16. december

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.30 potekala Moonleejada 2017, festival neodvisne založbe Moonlee Records. Nastopili bodo: Debeli precjednik, Žen, Seine, Mašinko. Po koncertu: Jaša Bužinel

V MKC Pri Rdeči Ostrigi Škofja Loka bo ob 21.00 koncert 10 let - In memoriam prof. Peter Hafner, na katerem bodo nastopili: Turisti (Srb), Lynch (Slo) in ŠećeЯ (Hr).

