Zveza Nato domov poslala pijane hrvaške vojake in duhovnika

Hrvaško ministrstvo za obrambo je incident že potrdilo

Alkotest med vojaki (slika je simbolična)

Zveza Nato je z misije na Poljskem domov poslala tri hrvaške vojake in vojaškega duhovnika, ker so bili na misiji pod vplivom alkohola. Hrvaško ministrstvo za obrambo je že oktobra potrdilo, da eden od hrvaških vojakov v Natovi vojašnici na Poljskem ni prestal alkotesta, sedaj se je razkrilo, da so bili pijani še trije njegovi kolegi.

Do kršitve strogih pravil je prišlo že prvi dan, ko so pripadniki hrvaške vojske prispeli v Natovo bazo Bemowo Piskie Area na severovzhodu Poljske.

Hrvaška vojska je potrdila, da so se zaradi pozitivnega alkotesta s Poljske na Hrvaško vrnili trije pripadniki hrvaških oboroženih sil in kurat.

Četverica se je v bazo vrnila iz mesta. Rutinski alkotest je potrdil, da so popivali. Zaradi tega so na misiji sprejeli odločitev o njihovi vrnitvi na Hrvaško, je poročal novičarski portal komercialne televizije Nova TV, dnevnik.hr. Hrvaška vojska je potrdila, da so se zaradi pozitivnega alkotesta s Poljske na Hrvaško vrnili trije pripadniki hrvaških oboroženih sil in kurat.

Na Poljsko je sredi oktobra odšlo 90 pripadnikov topniško-raketnega polka hrvaške vojske, ki so del bojne skupine pod poveljstvom ZDA. Gre za del misije okrepljene navzočnosti sil zveze Nato na Poljskem in v baltskih državah.