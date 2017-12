Otroka, ki ju povezuje ista usoda

Zgodbi dveh gluhonemih otrok iz dveh različnih zgodovinskih obdobij, ki se združita v čarobno in brezčasno zgodbo o odraščanju

V Kinodvoru Ljubljana bo od 11. decembra dalje na ogled misteriozna drama Kabinet čudes v režiji Todda Haynesa, ki je nastal po literarni predlogi istoimenske knjižne uspešnice Briana Selznicka. Film prepleta zgodbi deklice in dečka, ki ju pot v različnih zgodovinskih obdobjih zanese na iste kraje, kljub časovni oddaljenosti pa si postavljata enaka vprašanja in se spopadata z enakimi strahovi.

Pisatelj in ilustrator Brian Selznick v svojih delih združuje elemente romana, slikanice, stripa in filma. Za knjigo Hugo Cabret (The Invention of Hugo Cabret), poklon filmskemu pionirju Georgesu Mélièsu, je prejel prestižno ameriško nagrado za mladinsko književnost caldecott medal, Martin Scorsese pa je leta 2011 po njej posnel z oskarjem nagrajeni film Hugo.

V filmu spremljamo dve zgodbi. Leta 1927 gluhonema deklica Rose pobegne od doma v New Jerseyju in se odpravi na Manhattan v upanju, da bo tam spoznala svojo najljubšo igralko, zvezdo nemega filma Lillian Mayhew. Petdeset let pozneje se gluhonemi deček Ben po materini smrti iz rodne Minnesote odpravi v New York, da bi tam poiskal svojega očeta. Ker ne slišita in se ne moreta sporazumevati (saj ne znata znakovnega jezika), je odprava v velemesto za oba otroka polna vznemirjenja in nevarnosti. Njuna preprosta cilja kmalu postaneta zapletena, saj vanju posežeta kaos in zmeda mestnih ulic. Breme je za Rose in Bena kljub njuni zrelosti in odločnosti pretežko, pomoči pa nočeta poiskati. Oba najdeta tolažbo v Ameriškem prirodoslovnem muzeju, kjer se skupaj z novimi in starimi prijatelji spopadeta z vprašanji, na katera morata nujno najti odgovore.

"Skoraj vsi moji filmi so kostumski, ta pa je dvakrat kostumski. Ideje in podobe Manhattna dvajsetih let se mi je zdelo zanimivo postaviti ob bok New Yorku v enem njegovih najhujših, gospodarsko nazadujočih obdobij poznih sedemdesetih. Najbolj pri vsem pa mi je bilo všeč, da film deluje kot klasična detektivka. V središču uganke je formalna zasnova: zakaj pripovedujemo ravno ti dve zgodbi in kako sta povezani. Ustvariti sem hotel nekaj, v kar bi vložil prav toliko ljubezni in pozornosti do podrobnosti, zgodovine in značajev, kot sem je vložil v svoje filme za odrasle, a nekaj, kar bi lahko gledali tudi otroci," je zapisal režiser.

Todd Haynes, ameriški režiser, scenarist in producent, je znan po eksperimentiranju s filmsko formo ter obravnavi tem, povezanih s popularno glasbo in gejevsko problematiko. Po diplomi iz umetnosti in semiotike na univerzi Brown se je preselil v New York, kjer je leta 1987 dvignil veliko prahu s srednjemetražcem Superstar: The Karen Carpenter Story, biografijo ameriške pop pevke, v kateri je igralce nadomestil z lutkami barbie. Njegov celovečerni prvenec Strup (1991), ki prikazuje tri različne zgodbe o aidsu, je osvojil glavno nagrado žirije v Sundanceu. Sloves enega najbolj perspektivnih režiserjev ameriške neodvisne scene je utrdil s filmom Na varnem (1995), v filmu Žametne noči (1998) pa se je poklonil sceni glam rocka zgodnjih sedemdesetih let in osvojil nagrado za najboljši umetniški prispevek na festivalu v Cannesu. Največji uspeh in širšo prepoznavnost je režiserju prinesel film Daleč od nebes (2002). V filmu Bob Dylan: 7 obrazov (2007) je ubral povsem drugačen režijski pristop in se znova vrnil k popularni glasbi. Naslednji projekt je bila peturna miniserija Mildred Pierce, ki je bila nagrajena s petimi emmyji, Pri nas smo si nazadnje ogledali film Carol, tenkočutno upodobitev ljubezni med dvema ženskama v patriarhalnem ozračju petdesetih let, ki je nastal po romanu Patricie Highsmith. Kabinet čudes je Haynesov sedmi celovečerec.

-rYQrvuxjBg