Žive naj VSI narodi

Dobrodelna Zdravljica je prva akcija projekta Žive naj vsi narodi, katerega širši namen je spodbujanje medkulturnega dialoga in širjenje strpnosti

Projekt Žive naj vsi narodi izvaja KUD Subart, vsi udeleženci pri Dobrodelni Zdravljici pa so sodelovali prostovoljno in brezplačno. Gre za predelavo slovenske himne, ki jo je napisal France Prešeren, tokrat pa je dobila sodobno glasbeno podlago in tudi videospot, v katerem nastopa mešanica slovenskih in priseljenskih glasbenikov ter nekaj znanih obrazov. Posnetek je namenjen spodbujanju pozitivno naravnanega javnega dialoga o integraciji beguncev v slovensko družbo.

In da ne bi ostalo zgolj pri besedah, bo Slovenska filantropija prek SMS donacij zbirala sredstva za pomoč otrokom beguncem pri vključevanju v družbo. Pri projektu Žive naj vsi narodi so zapisali, da želijo z avdio- in videovsebinami slovenske državljane in državljanke spodbuditi k razmišljanju o spajanju kultur kot pozitivni stvari ne kot grožnji za slovensko identiteto.

Za SMS donacije pošljite sporočilo s ključno besedo NARODI5 na 1919 in prispevajte 5 evrov za vključevanje otrok beguncev v družbo.

Z dobrodelno akcijo želijo otrokom beguncem pokazati, da jih naša družba sprejema in da jim je veliko ljudi pripravljenih pomagati. "S tem želimo spodbujati tako pozitiven odnos Slovencev do priseljencev kot tudi priseljencev do Slovencev," so sodelavci projekta še zapisali v sporočilu za javnost.

5kUGvhU_mnI

Sicer ne gre za prvo sodobno predelavo slovenske himne (leta 1987 so jo denimo priredili Lačni Franz in prijatelji), gre pa za prvo dobrodelno priredbo, ki ima medkulturno noto.

Medkulturno povezovanje pa je v svoji poeziji poudarjal že sam France Prešeren, ko je zapisal sedmo in osmo kitico Zdravljice (napisal jo je novembra 1844), ki jo je slovenski narod izbral za svojo uradno državno himno 27. septembra leta 1989. Uporabili so različico, ki jo je uglasbil skladatelj Stanko Premrl (1880-1965).

Prek banke lahko nakažete na TRR: SI56 0310 0100 1024 774, kot sklic navedite NARODI5, naslovnik pa je Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana.

Živé naj vsi naródi,

ki hrepené dočakat' dan,

da, koder sonce hodi,

prepir iz svéta bo pregnan,

da rojak

prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak!





Nazadnje še, prijatlji,

kozarce zase vzdignimo,

ki smo zato se zbrat'li,

ker dobro v srcu mislimo;

dókaj dni

naj živí

vsak, kar nas dobrih je ljudi!