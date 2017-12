Jutri protest proti napadu na Metelkovo

V četrtek, 14. decembra, se bodo ob 9.30 na Prešernovem trgu zbrali protestniki, ki se ne strinjajo s prodajo zemljišča, na katerem trenutno stoji Hostel Celica

Shoda za Metelkovo pred dobrim desetletjem

© Borut Krajnc

"Mestna občina Ljubljana (MOL) se je odločila za prodajo zemljišča, na katerem trenutno stoji Hostel Celica. S tem se je odločila tudi za radikalno spremembo svojega razmerja do celotnega območja Metelkove," menijo organizatorji shoda z naslovom Proti napadu na Metelkovo, ki se bo jutri med 9.30 in 12.30 odvil na Prešernovem trgu v Ljubljani.

"Ta poskus drobljenja in privatizacija predstavlja neposreden napad na celovitost območja in s tem na AKC Metelkova mesto, ta svetovno priznan kulturni, urbanistični in socialni primer dobre prakse, vnaša oblastniški diktat. Javno in jasno zato sporočamo: kapital in MOL, roke stran od Metelkove!" so še zapisali protestniki, ki v središče Ljubljane vabijo vse podpornike in somišljenike.

Organizatorji shoda menijo, da bo s prodajo Celice nastala radikalna sprememba odnosa ljubljanske občine do celotnega območja Metelkove.

V izjavi za javnost so na spletni strani Metelkove izpostavili, da je poskus razbijanja in odprodaje območja Metelkove zgolj simptom širšega problema načrtnega preurejanja mestnega središča po okusu turističnega in nepremičninskega kapitala. "Ljubljana je trenutno sredi prehoda v drugo fazo gentrifikacije mesta. Ta sovpada z razmahom novega investicijskega cikla v državi, ki ga je omogočilo reševanje bank z denarjem davkoplačevalcev, profiti tega procesa pa bodo romali v zasebne žepe. Gradbišča so se iz ožjega središča mesta, kjer so ostale le še zloščene kulise za turiste, lokali brez lokalcev ter nepregledna goščava hotel(čk)ov in Airbnb obratov, premaknila v sosesko Tabor in se s slepo željo po »olepšavi« dotaknila tudi Metelkove," med drugim poudarjajo Metelkovci.

Med organiziranjem shoda za ohranitev celovitosti Metelkove pa se je organizatorjem zgodil tudi neljub pripetljaj, saj jim je Facebook (po vsej verjetnosti, ker je nekdo protest prijavil kot neprimeren oziroma sovražen) prvo napoved shoda, kjer se je že potrdilo okoli 200 ljudi, 120 jih je dogodek delilo, 800 pa jih je izrazilo interes udeležbe, izbrisal. A z novo napovedjo, ki jo lahko najdete na tej povezavi, so hitro presegli prejšnje številke, saj je svoj prihod potrdilo že več kot 300 oseb, tisoč pa jih je izrazilo, da jih udeležba na shodu zanima.