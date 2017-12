Član Pink Floydov, velik kritik Donalda Trumpa, se vrača v Zagreb

6. maja bo v zagrebški Areni nastopil legendarni Roger Waters, soustanovitelj britanske glasbene zasedbe Pink Floyd

Roger Waters med turnejo The Wall leta 2012 v Ottawi

© Brennan Schnell / WikiCommons

Če smo v Sloveniji do zdaj, kar se tiče Pink Floydov, dobili le njene najboljše približke (denimo v obliki tribute benda Brit Floyd), imajo na Hrvaškem s tem več sreče. Legendarni Roger Waters, ki velja za enega od treh najpomembnejših članov kultne zasedbe (poleg pokojnega Syda Baretta in še dejavnega Davida Gilmourja), se bo v okviru turneje Us + Them 6. maja vrnil v zagrebško Areno.

Da danes 74-letni Waters še ni za na odpad in da se ne kopa zgolj v stari slavi, priča dejstvo, da je njegova turneja The Wall Live iz leta 2010 najdonosnejša turneja samostojnega izvajalca v zgodovini sodobne glasbe. Waters na koncertih sicer, seveda, izvaja tudi (in predvsem) glasbo, ki jo je napisal s skupino Pink Floyd, čeprav ima obsežno kolekcijo tudi solo plošč, med katere spadajo The Pros and Cons of Hitch Hiking, Radio K.A.O.S., Amused to Death in Is This the Life We Really Want?.

ScJrkh5aWt4

Waters je znan kot gonilna sila Pink Floydov v njihovih najprepoznavnejših letih. Ko je leta 1968 Syd Barett zapustil skupino, je vajeti prevzel prav Roger Waters, in idejne niti v rokah držal vse do zadnjega sodelovanja ustanovnih članov leta 1983, ko so posneli album The Final Cut. Kasnejši studijski in koncertni izdelki Pink Floydov so bili ustvarjeni pod umetniško taktirko Davida Gilmourja.

Waters je v snemanje albumov skupine Pink Floyd vnesel celovite umetniške koncepte, ki so govorili onkraj glasbenih meja in takorekoč postali večpredstavnostni izdelki. Prvi v tej vrsti je bil nepozabni The Dark Side of the Moon leta 1973, ki še do danes ostaja drugi najbolje prodajani album vseh časov. Do danes so ga prodali v več kot 40 milijonih izvodov, na Billboardovi lestvici pa se je zadržal neverjetnih 736 zaporednih tednov oziroma do julija 1988. Po nekaterih podatkih naj bi ga še vse do danes po svetu podali okoli osem tisoč primerkov vsak teden.

Watersov največji in najbolj znan projekt do danes pa zagotovo ostaja večplastni in vedno aktualni The Wall, zadnji bestseller skupine Pink Floyd, ki govori o posameznikovi izolaciji v sodobni družbi ter represiji sistema, spremljal pa ga je tudi zloglasni film, v katerem nastopa Bob Geldof. Prav s tem projektom je Waters tudi kasneje postavil številne mejniške koncerte in markantne turneje, med slednjimi je bil tudi znani koncert na Berlinskem zidu.

LTvoVyVM4E0

Waters se v zadnjih letih v medijih pojavlja kot oster kritik Donalda Trumpa in ameriške zunanje politike ter velik nasprotnik nastopanja glasbenikov v Izraelu, zaradi česar se je znašel tudi v konfliktu z Nickom Caveom. Njegovo politično in aktivistično delovanje tako danes hodi z roko v roki z njegovim recikliranjem glasbe skupine Pink Floyd in jagodnim izborom njegovih solističnih del.

V Zagrebu boste tako lahko prisluhnili številnim znanim skladbam Pink Floydov, kot so Speak to Me, Breathe, Time, The Great Gig in the Sky, Welcome to the Machine, Wish You Were Here, Another Brick In The Wall, Money, Us And Them, Dogs, Comfortably Numb in Brain Damage, pa tudi njegovim samostojnim stvaritvam, kot so Déjà Vu, The Last Refugee in Picture That.

Koncerti Rogerja Watersa, ki slovijo po mešanici nostalgije in drznejših predelavah, zdaj privabljajo že tretjo generacijo poslušalcev. Vstopnice za zagrebški koncert najdete na tej povezavi, prevoze pa ponujajo tudi slovenske agencije.

-8Bx705jKLo

iSl1kmQMG2E

OEGk3dldOws