Nadlegovalec ali zapeljivec?

Ob vseh grehih, ki jih ima na grbi Milan Kučan, je skorajda neverjetno, da mu malikovalci murgelskega trikotnika niso nikoli naprtili spolnega nadlegovanja

#milka = M + Ilka

Mar ni evidentno, da ženska obsedenost z njegovimi modrimi očmi ne more biti zgolj prostovoljno čustvo? V to so jih morali prisiliti. Murgle so vendar leglo razvrata: Stane Dolanc, Janez Drnovšek, Milan Kučan, Miro Cerar. Očetje in sinovi udbomafije so imeli svoje koordinate v Murglah. Kaj ni zadaj izprijena globoka država? Morda celo globoko grlo? Kučanov Forum 21 je zagotovo šifra za kako perverzno spolno prakso, verjetno murgelski pandan poze 69. Le kako mu vse to uspeva pri njegovih letih? 77 jih bo imel kmalu.*

*Iz Mladinine rubrike Mladinamit