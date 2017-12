Vasja Jager | foto: Ilustracija: Tomaž Lavrič

Prihodnost zločina

Rop kriptoborze NiceHash označuje vrh novega obdobja v zgodovini kriminala, na katero pa so slovenska zakonodaja in institucije še vedno premalo pripravljene

Pred točno 12 leti je vsa Slovenija govorila o spektakularnem ropu banke SKB v Ljubljani. Ta se je zgodil 1. novembra, toda podrobnosti dogodka so javnost razburjale še več mesecev. Policija je mrzlično iskala storilce, ki so vdrli v banko, zvezali varnostnika in se odpiranja sefov lotili z ukrivljenimi jeklenimi palicami. V slogu hollywoodskih akcionerjev so poskakali v ukraden kombi in odbrzeli po ljubljanskih ulicah; policiste, ki so se pognali za njimi, so ustavili z ovirami iz skupaj zvarjenih žebljev, ki so jim jih med pregonom zmetali pod kolesa. Lov je bil končan, roparji so izginili v noč, skupaj z njimi pa za 32 milijonov evrov plena. Tudi več kot desetletje kasneje primer še zmeraj ni zaključen. Od petih roparjev sta doslej za zapahi končala le dva, večina ukradenih dragocenosti je izgubljena za zmeraj.