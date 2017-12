Prednovoletna klubska rajanja

Lost Frequencies

V Channel Zeru bodo nastopili italijanski DJ Natlek in skupina Smrt Boga in otrok, v Kurzschlussu bosta gostovala DJ Umek in begijski DJ Lost Frequencies, v K4 Sven Weisemann, v Marcu Polu Charlotte de Witte, Johnny Kaos in Joma Maja, v dvorani Gustaf irski DJ Avoider...

Petek, 22. december

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Felis Catus)

(21.00): Žmauc Ljubljana: Limc & Dipsas (DJ set)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Oldies Goldies Techno Party (Gumja, Trick-C, Numarex, Drawle, Lilson, Pohalino, Levis...)

fWAhJcJzzpM

(22.30): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Belo smetje (teoP + gost)

(23.00): Kurzschluss Ljubljana: Oldies Goldies (DJ Umek + Dojaja, Veztax)

2dDjf4gEDIU

(23.00): K4 Ljubljana: Synaptic w/ Sven Weisemann (Arena: Sven Weisemann, Symann & Ulix. Bar: Nitram, Zergon & Utti, Nitz)

Yr7XoMMcGEg

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus: R36 / Shekuza (b2b DJ set)

yUgWkUGynmM

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Džingl & Belle (DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Protein & DJ Papi)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Bojler w/ Natlek (IT) & Smrt Boga in Otrok (Line up: Natlek/Ita, Shao, Peglasus, TMA, KMN, cl_tr; MCs/Hype(wo)men: $MeR† ß0H∀ inu ؆RØkkk x AMN; VJ: 5237)

FoqGmyXbWf0

Sobota, 23. december

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive: Kurzschluss Afterparty (Angel Anx, Rydel...)

uNPu-_0Wa8w

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Vxmnd)

(21.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: PoDSTREŠJE (Tienne, Inneas, Mornik, Satanistična muca, Softskinson)

BxgRtsQHno4

(23.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Re:akcija / X-Mass Edition (Avoider/Irska, Aveho, Kryptønite, Spencah, Dominus Diaboli, Divergent Society)

7Vg9WlHDQYw

(23.00): Kurzschluss Ljubljana: Lost Frequencies (DJ set belgijskega zvezdnika elektronske glasbe + Zonderling, Loudbeatz, DJ Shark vs Jaka in DJ Sylvain vs Jackie DJ Jaka Zero Absence)

U_qpspVz73Q

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Veliki oder: Woo-D, Elovetric. Mali oder: Von Meister, Den7el)

G8mD3PqY_io

(23.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: A Humanoid Individual (DJ set)

uiK9X6lEUTY

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Night Of Guilty Pleasure (Justina Case, Heidi Prospect)

Nedelja, 24. december

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive: Kurzschluss Afterparty (Sharkastique, Jackie, Anko)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Cekijeva božična Ex-Yu ludara (rola: Ceki kralj)

Ponedeljek, 25. december

(22.00): Mostovna Solkan: Fresh X-MAS Jam - 15th edition (DJ Mrigo, DJ Pipss)

(22.00): Štuk Maribor: X-Mas Rave (Mid:night:rider, Radioactive duo, Recruit, Electrode, Reaky, Ultra vs. Violet)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Techno Oldies Goldies (Techno Oldies Goldies: Dojaja, EB King, Plotz. 90's house: Splinterhouse, Kors, Le Berg)

(23.00): Marco Polo Nova Gorica: Reload Xmas (Charlotte de Witte/Bel, Johnny Kaos/Ita, Joma Maja/BIH, Damir Hoffman, Moahs)

SwbrjlGXjv0

Četrtek, 28. december

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Kalu)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders: Prednovoletni ples (Torulsson, Kobayashii; VJ: Maii)

CZmpIa-gyIA

Petek, 29. december

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Shu Shu)

(22.00): Udarnik Maribor: Magnetic Shift: Beta (Wubsonik, Useless D.I. - Breakbeat Set, Aveho, Absolutezero, Boki Batina)

zUrpOVWV_3s

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mimoza (kӣr, Schrauff, Ijon Tihi)

toX-ocipaIw

(23.00): K4 Ljubljana: Gibanica (Veliki oder: YGT Live!, Nikolaj, Nitz. Mali oder: Stascha, Urbadur & Sedikit, Jan)

Sobota, 30. december

(21.00): Pr'Gabrijelu Cerkno: Novoletni Žiu Žau (DJ De-Lima)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Stascha)

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Veliki oder: CNHN, Age of Revolt, Skeletonium. Mali oder: Schrauff, Roli)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic & Channel Zero night (Balirka, Magica, Krištof, Sinonimus)