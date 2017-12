Kučan od Španije pričakuje, da bo na volitvah dopustila sodelovanje tudi katalonskim voditeljem

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan je veleposlaništvu Kraljevine Španije poslal poziv glede Katalonije

Milan Kučan, prvi predsednik RS

Uvodne misli na vprašanje, ali je Katalonija tudi evropski in slovenski problem, so v razpravi Foruma 21 podali evropski poslanec iz Katalonije Ramon Tremosa, avtor knjige »Šest dni v Kataloniji« Bojan Brezigar, prof. dr. Rudi Rizman, znanstveni svetnik dr. Mitja Žagar in evropski poslanec Ivo Vajgl.

Spoštovani g. veleposlanik José Luis de la Peña, vaša ekscelenca!

Posredujem vam stališča, ki sem jih povzel po današnji poglobljeni razpravi društva Forum 21 o razmerah v Kataloniji pred regionalnimi volitvami, ki imajo daljnosežen pomen za prihodnost Katalonije, Španije in EU.

Udeleženci razprave pričakujemo, da bodo španske oblasti dopustile sodelovanje na volitvah 21. decembra 2017 tudi legalno izvoljenim katalonskim političnim voditeljem, ki so trenutno v begunstvu ali v zaporu. Ta čas jih upravičeno prepoznavamo kot politične zapornike. So žrtve represije, ker so v skladu z mandatom, ki so ga prejeli na volitvah leta 2015, poskušali izpeljati demokratično pravico do glasovanja Katalonije na referendumu o samoodločbi, ki je bil onemogočen z nasiljem. Volitve naj potekajo svobodno in brez prisile za vse, da ne bo niti sence dvoma v njihovo legitimnost!

Pričakujemo, da bodo oblasti v predvolilni kampanji zagotavljale medijsko svobodo in enakopravnost vseh političnih strank v volilni tekmi.

Prav tako pričakujemo, da bodo vsi vpleteni s polno odgovornostjo zgotovili priznavanje izida volitev. Izidi naj bodo temelj za politični dialog, kako urediti razmerja med Madridom in Barcelono v prihodnje. Prav v dolgoletnem zavračanju tega dialoga vidimo poglavitni razlog za zaostritve in nasilje španskih oblasti, ki so ga doživeli udeleženci 1. oktobra letos.

Pričakujemo, da se bo v dialog zdaj vključila tudi EU. S svojo aktivno vlogo naj uveljavlja vrednote evropske demokracije, človekove pravice in mednarodne akte, ki narodom zagotavljajo tudi pravico do samoodločbe. Takšno angažiranost pričakujemo kot prijatelji Španije in prijatelji Katalonije ter kot prepričani Evropejci.

S spoštovanjem,

Milan Kučan, Ljubljana, 14.12.2017