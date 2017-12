Sodno osebje doživlja medijski verbalni napad s strani vrhovnega sodnika Jana Zobca

Sindikat delavcev v pravosodju odgovarja vrhovnemu sodniku Janu Zobcu

Jan Zobec, vrhovni sodnik

© Borut Peterlin

Zaposleni v sodni palači v Ljubljani so v javnem pismu zapisali, da berejo članke vrhovnega sodnika Jana Zobca z javno podporo njegovega vodstva in ne morejo verjeti, da se nihče ne odzove in sodnika pozove k opravičilu, njegovemu vodstvu pa razloži, da je njihova verodostojnost pod velikim vprašajem, ker s tako podporo neupravičeno povzročajo dodatno škodo vsem zaposlenim in neodvisnemu sodstvu.

"Ko vrhovni sodnik ni pripravljen upoštevati varnostnih predpisov v sodni zgradbi, s čimer bi zaposleni v teh nevarnih časih (groženj in terorizma) lahko varno opravljali svojo službo v večini za mizerno »služinčadsko« plačilo, kot nas imenuje sodnik Jan Zobec, je za sodnika zelo vprašljivo, ali lahko verodostojno opravlja svoj tako visoko zahteven poklic s tako nizkotnim mišljenjem oz. izražanjem. Kako lahko potemtakem sodi nedvorazredno?" se sprašujejo v sindikatu delavcev v pravosodju.

Dodali so še, da je pravosodni policist v primeru , ko sodnika ni prepoznal, ravnal korektno in po pravilih službe ter da ni naredil nič, da bi lahko kdorkoli, "še najmanj pa nekdo, ki se ima očitno za nekaj več, njegov poklic omadeževal kaj šele ostale poklice v sodni zgradbi". "Vsak poklic je vreden spoštovanja, posebej če ga pošteno opravljaš, tudi človek lahko naredi poklic lep, čeprav le-ta ni najbolj priljubljen in vsem všečen," menijo v sindikatu.

"Vsak poklic je vreden spoštovanja, posebej če ga pošteno opravljaš, tudi človek lahko naredi poklic lep, čeprav le-ta ni najbolj priljubljen in vsem všečen."

Tomaž Virnik je v imenu sindikata zapisal, da zaradi omenjenega opravičuje vsem zaposlenim v sodni stavbi in poudaril, da je nedopustno, da vas-nas lahko ima kdor koli za drugorazredne oz. manjvredne uslužbence. "Vedite, da brez vas ne bi bilo toliko dobro opravljenega najzahtevnejšega sodnega dela in še enkrat hvala, da ste kljub vsemu strokovni, pripadni in delovni sodelavci," je sklenil.