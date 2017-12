Kratki filmi za najdaljšo noč

Mednarodni dogodek Noč kratkih filmov, ki v ospredje postavlja kratko formo ter jo predstavlja kot samostojno stvaritev

© Boštjan Lisec

Na pobudo Slovenskega filmskega centra bo 21. decembra že četrto leto zapored potekala Noč kratkih filmov, ki se bo odvijala v Slovenski kinoteki in sedemnajstih dvoranah Art kino mreže po vsej Sloveniji, dogodku pa se pridružuje tudi nacionalna televizija, kjer bodo izbrani kratki filmi Nočna ptica (r. Špela Čadež), Sošolki (r. Darko Sinko), Zgodba o uspehu (r. Boris Jurjaševič) in Nisi pozabil (r. Simon Intihar) na ogled na II. programu TV Slovenija.

Noč kratkih filmov je mednarodni dogodek, ki v ospredje postavlja kratko formo ter jo predstavlja kot samostojno stvaritev. Zimski solsticij je dan, ko noč doseže svojo rekordno dolžino, zato so ga tudi mednarodne filmske institucije izbrale za dan praznovanja kratkega filma, kajti to je pravi trenutek za maraton različnih filmskih žanrov.

Slovenski filmski center je kot do sedaj k programskemu sodelovanju povabil Društvo slovenskih režiserjev, Društvo slovenskega animiranega filma, Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken, Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici, Festival slovenskega filma ter Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS in Zavod za sodobno umetnost SCCA -Ljubljana.

Osrednji dogodek bo tudi letos potekal v Slovenski kinoteki, kjer bodo izbrani filmi na ogled v različnih tematskih sklopih: Klasiki, Študentski filmi UNG AU, Študentski filmi AGRFT, 20. Festival slovenskega filma, Iz arhiva Postaja DIVA (SCCA-Ljubljana): Ob nekem času, na nekem mestu in FeKK 2017.

V tematskem sklopu Klasiki bodo na ogled filmi: Cukrarna (r. Jože Pogačnik), Ameriški sen (r. Boris Jurjaševič), Balkanska ruleta (r. Zdravko Barišič) in Carpe Diem (r. Mitja Novljan).

-U8L5bY-E64

Sklop Študentski filmi UNG AU bo ponudil filme: Živijo! (r. Filip Bihar, Samo Bihar, Mery Gobec, Tina Zadnik, Antonella D'Amico, Anja Zadnik, Miha Oven, Anna Loi, Mojca Valič), Živali so posebni učinki (r. Sandra Jovanovska), Ondine (r. Taja Košir Popovič), Živeti v megabitu (r. Anne Elisabeth Tassel), Bližnje srečanje (r. Filip Bihar, Samo Bihar, Antonella D'Amico, Miha Oven, Anja Zadnik), Catican (r. Mery Gobec, Inês Sampaio, Asja Trost), mARRY jESUS gALAXY (r. Asja Trost, Mery Gobec, Sandra Jovanovska, Inês Sampaio), sklop Študentski filmi AGRFT pa film Ljubljana – München 15:27 (r. Katarina Morano).

Na ogled bodo tudi filmi iz 20. Festivala slovenskega filma: Apoptoza (r. Tomaž Gorkič), Verjetno te nikoli več ne bom videla (r. Mitja Mlakar), Le dihajoče bitje (r. Ahmad Adelian, Agata Kochaniewicz, Nawal Chagar), Celica (r. Dušan Kastelic), Sanjsko stanje (r. Áron Horváth) in Nevidna roka Adama Smitha (r. Slobodan Maksimović).

BV0WapF5THw

Iz arhiva Postaja DIVA (SCCA Ljubljana) po izboru Petra Cerovška bodo predvajali filme: Going where (r. Nataša Prosenc Stearns), Pogled (r. Marijan Gumilar), The Noise Factor (r. Nataša Prosenc Stearns), Big Blue Subway (r. Zmago Lenardič), How Do You Say Ćesma / Kako se kaže fountain? (r. Katja Šoltes, Emir Jelkić), Bonnevoie By Day & Night (r. Apolonija Šušteršič), Blue Movie / Schizophrenia (r. Emil Memon), The Beach (r. Nataša Prosenc Stearns), V 8. minutah okoli sveta / In 8 Minutes Around The World (r. Andrej Lupinc).

Festival FeKK 2017 bo predstavil filme Oni samo prihajajo in odhajajo (r. Boris Poljak), Kamen v roki (r. Stefan Ivančić), 13+ (r. Nikica Zdunić), Trahere (r. Juš Jeraj, Atila Urbančič).