Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo slik Staša Kleindiensta, tradicionalni koncert zasedbe Vasko Atanasovski trio, koncert Draga Ivanuše z gosti, voden ogled Magical Misery Tour-Christmas Express po razstavah Galerijske četrti Šiška, koncert veteranov alter rocka Demolition Group.

Četrtek, 21. december

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Staša Kleindiensta z naslovom Vse je OK!, na kateri bo predstavljena slikarska produkcija zadnjih dveh let, ki se ukvarja z vprašanji prostora, družbenih ritualov in formacije kolektivne identitete v odnosu do prepoznanja Drugega. V distopičnih krajinah se osredotoča na politike strahu in njihovo vlogo pri naturalizaciji radikalne (sovražne) retorike v javnem diskurzu ter na ritualiziran odnos do družbene realnosti, ki onemogoča realno spremembo, rez. Po drugi strani pa nova dela zaznamuje iskanje prav te (utopične) točke preloma oziroma pogojev za njeno udejanjenje. Kuratorka razstave: Asta Vrečko

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru cikla Glasbe sveta nastopili Zvezdana Novaković, ki bo predstavila projekt Slovena Voices, v katerem se je podala na raziskovanje ljudskih pesmi slovanskih in balkanskih kultur in Brata Teofilović, ki veljata za edinstven pojav na glasbeni sceni Srbije in Balkana.

Ewc-wlkjxxc

V lokalu Tam Tam Ljubljana bodo ob 20.00 odprli drugo iz serije prodajnjih razstav mladih umetnikov HOoST, ki potekajo izven galerijskih prostorv. Tokrat se bo z razstavo In The Lines predstavil vizualni umetnik Boris Beja s tremi različnimi sklopi del, v katerih pod vplivom različnih neoavantgardnih tradicij vsebinsko prehaja od intimnega k družbenemu.

Na Vodnikovi domačiji Ljubljana bo ob 20.00 nastopil skladatelj in pianist Drago Ivanuša z gosti, ki bo predstavil projekt z naslovom Notranjeni glas.

© Matjaž Vrečko

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.30 na tradicionalnem koncertu nastopil Vasko Atanasovski Trio, v Menzi pri koritu pa ob 22.00 zasedba Malamor.

GZMleOoDCHM

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 21.00 premiera predstave z zabavo PopParty, tandema Kitch. Ponovitvi: 22. in 23. decembra ob 21.00

Petek, 22. december

Galerijska četrt Šiška Ljubljana vabi na Magical Misery Tour-Christmas Express z avtobusom. Zbirno mesto bo ob 16.45 v Univerzalnem Ateljeju Uličnih umetnosti UAUU, ob 17.15 pa se bo pot nadaljevala v Galerijo Photon, kjer je na ogled razstava Matjaža Rušta Novi svet, v P74 razstava Jožeta Baršija, v GalerijiGallery pa razstava Avtoportret Viktorja Bernika. Sledila bo Vodnikova domačija, kjer si boste lahko ogledali III. decembrski sejem ilustracije. Ob 19.15 se boste z avtobusom odpeljali nazaj do UAUU, kjer se bo odvijal 1.095 UAUU days AFTER.

© Jože Barši

V Razstavišču ArtKIT Maribor bo ob 18.00 v okviru tretjega Mariborskega umetnostnega sejma Art Metropolis 2017 potekala dražba izbranih del mednarodno prizanih umetnikov in uveljavljenih umetnikov iz Slovenije, ki jo bo vodil likovni kritik Brane Kovič.

V Galeriji Artbutik Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Klemna Bruna z naslovom AKT-ualno. Umetnik, ki je leta 2001 zaključil študij slikarstva na beneški likovni akademiji, živi in dela v Nemčiji.

Sobota, 23. december

V Baru Gabrijel Cerkno bodo ob 21.00 v okviru praznovanja 22. obletnice nastopili veterani alter rocka Demolition Group, ki se bodo tokrat predstavili v prenovljeni zasedbi.

Shni6kacQiY