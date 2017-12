Novoletni REJVikend

Federico Ambrosi

V Channel Zeru bo nastopil beograjski DJ in producent kӣr, rezident in skrbnik programa v klubu Drug§tore, v K4 v okviru Gibanice osveženi YGT live act, v Ambasadi Gavioli Aney F., Alex Ranerro, Alex Cvetkov, Dj PsiHo, DJ Gumja, Tomy DeClerque, Veztax, v F Clubu pripravljajo 12-urni maraton, v Cvetličarni bodo na silvestrski večer vrteli Aleksij, Dave Manali, Devious, Mikel Wonic, v Gala hali pa Dado, Jopa in Woo-d.

Petek, 29. december

(19.30): Kavarna Moderna Ljubljana: Prednovoletni Petek (Dojaja, Dulash Der DJ, Vuka, Disco Durum)

vUPCfQ1aXno

(20.00): Žmauc Ljubljana: Prednovoletni Žmaučev žur (DJ Nitka)

(20.00): LP Bar Ljubljana: Monday (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Shu Shu)

(21.00): Terminal Club Ljubljana: One Year of Music Lab (Federico Ambrosi, Mhod, Lab Doctors)

0Luge4ho8FI

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Erotica Music (Alexserra, Matt Time, Michael Schorix, Suano, Decay, Lusko)

(22.00): Udarnik Maribor: Magnetic Shift: Beta (Wubsonik, Useless D.I. - Breakbeat Set, Aveho, Absolutezero, Boki Batina)

zUrpOVWV_3s

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Shepherd & Timo Chinala (DJ set)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mimoza (kӣr, Schrauff, Ijon Tihi)

toX-ocipaIw

(23.00): K4 Ljubljana: Gibanica (Veliki oder: YGT Live!, Nikolaj, Nitz. Mali oder: Stascha, Urbadur & Sedikit, Jan)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation-Prednovoletna ekstravaganca (DJ Maj)

Sobota, 30. december

(21.00): Pr'Gabrijelu Cerkno: Novoletni Žiu Žau (DJ De-Lima)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Stascha)

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Veliki oder: CNHN, Age of Revolt, Skeletonium. Mali oder: Schrauff, Roli)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Finale 2017 (Krilc, Gpn Gpn, Loutseau)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic & Channel Zero night (Balirka, Magica, Krištof, Sinonimus)

Nedelja, 31. decemeber

(12.00): Magda Ljubljana: Magda pravi čao 2017 (Vuka, Rex, Stojan, Stascha, Slash Gordon, Marjan Vitorijoski, Selektor Dinarid)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Novo! let0 (Glitteris, Karin Bossman, Nina Hudej, NinaBelle...)

CDOZyT33tp0

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Novoletna Umešana jajca (Dado, Jopa, Woo-d)

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Fetch The Vibe present: Last New Years Eve (Aney F., Alex Ranerro, Alex Cvetkov, Dj PsiHo, DJ Gumja, Tomy DeClerque, Veztax)

hM94M-Ul8WY

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: NYE 2018 (Aleksij, Dave Manali, Devious, Mikel Wonic)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Nye Bass (Trap/bass spektakel: Bor$aleano, DVS, Freeverse, Cookie, cl-tr, Mili Khumara, Pinki Paciotti. Drum'n'bass poskočnica: Danaja, MidAir, AIA, Tsunami)

(23.30): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Super Fabulous New Year's Party! (DJ Duki & DJ Protein)

(23.59): F Club Ljubljana: 12 Hours New Year Gathering (Rydel, Angel Anx, Moahs, Matteo Puntar, Andy Raze, Chibba, Rok More b2b Uroš Čirović, Garpod, Indianx, Mad Maan, Grbo)

uNPu-_0Wa8w

(23.59): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: New Year's Dub Lab Experience (LionShine, Koneski, DJ L.T., Ohoroho, Rollking)

(23.59): Klub Exclusive Ljubljana: Connctd NYE Edition (Uno Taman, Tzena b2b Mayell, Christian Kroupa)

B8Nhfeq4aEw

Ponedeljek, 1. januar

(00.30): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Sylvestra 2018 (Maja Pa, Nulla)

J1he8eWVuHk

(o1.00): Božidar Ljubljana: Nou let v Božidarju! (Rex, Vuka, Lavka, Dulash)