Črni madež (ameriškega) športa

Spolne zlorabe in rasistične izjave v vodstvu lige NFL

NFL

© Pixabay

Jerry Richardson, lastnik ekipe ameriškega nogometa Carolina Panthers, je sporočil, da namerava klub prodati. Razlog za nepričakovano novico je moč pripisati poročanju Sports Illustrated, ki je v nedeljo podrobno poročal o škandalih lastnika franšize. Zaradi Richardsonovega neprimernega vedenja, od spolnih zlorab, do rasističnih opazk, je klub vsaj štirim nekdanjim zaposlenim izplačal odškodnino. Po 24 letih vodenja franšize s strani Richardsona, se ekipi iz Charlotta obeta menjava na vodilnem položaju, a črni madež bo v ameriškem športu še dolgo prisoten.

Zaradi neustreznega ravnanja lastnika na delovnem mestu je klub sprožil interno preiskavo, ki se je hitro zaključila. V preiskavo se je zato vključila liga NFL, ki je razširila področje preiskave na celotno ligo. Preiskava pod vodstvom lige ima večjo težo, saj naj bi zagotavljala večjo objektivnost. Dogajanja v povezavi s spolnimi zlorabami in rasističnimi izjavami v vodstvu lige še niso komentirali. V klubu so se na dogodke hitro odzvali, Richardson se je začasno umaknil, na mesto generalne direktorice pa je bila imenovana Tina Becker, ki je ob imenovanju na novo funkcijo izjavila, da je v klubu veliko prostora za napredek. Maske širom lige so začele padati.

Ekipo bo Richardson prodal po koncu sezone, le-ta se tradicionalno sklene s Superbowlom, ki bo potekal 4. februarja. Vrednost franšize po podatkih, ki jih je septembra objavil Forbes, znaša 2,3 milijarde dolarjev. Zaradi nizkega odstotka dolga (3 %; drugo mesto v ligi) in relativno visokih prihodkov iz poslovanja (102 milijona dolarjev; 9. mesto v ligi) je prodaja franšize zanimiva za številne vlagatelje. Richardson si z družino lasti 49 % ekipe, ostali delež pa si deli 14 partnerjev. Po pravilih lige mora novi lastnik kupiti vsaj 30 % ekipe. V primeru Panthersov to pomeni, da bi moral posameznik, ki bi želel upravljati s klubom vložiti nekaj več kot 600 milijonov dolarjev.

Prek Twitterja je svojo pobudo oznanil ameriški producent in raper Diddy. Njegovi pobudi sta se pridružila tudi Stephen Curry, košarkarski zvezdnik Golden State Warriorsov, ki je odraščal v Charlottu in se je septembra 'zapletel' v spor s Trumpom glede obiska Bele hiše s strani prvakov lige NBA ter Colin Kaepernick, ki je zaradi protestnega sedenja med ameriško himno izzval rafal tvitov s Trumpove strani. Kaepernick je še vedno brez kluba v ligi NFL, kljub temu pa je ostal aktiven državljan. V letošnjem letu je dobrodelnim organizacijam, ki skrbijo za vključenost šibkih, ranljivih in zatiranih skupin v družbi doniral milijon dolarjev. Zgolj lastniki franšiz v ligi NFL pa so Trumpu namenili za 7 milijonov donacij. Kdo je torej tisti, ki s svojimi dejanji negativno vpliva na družbo? Kot zanimivost velja dodati, da v ligi NFL trenutno ni afroameričana, ki bi bil lastnik franšize. Lastništvo s strani Diddyja in partnerjev bi torej bilo prelomno v zgodovini ameriškega nogometa.

Med potencialnimi kupci se omenjajo še številni poslovneži, kot npr. Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona ali Mark Cuban, ki je najbolj poznan, kot lastnik NBA ekipe Dallas Mavericks. Bezos sicer (še) ni izrazil želje po nakupu, a brez dvoma si to lahko privošči. Nakup bi pomenil nove možnosti za ligo NFL, ki bi si z vstopom lastnika Amazona omogočila višje dohodke. Liga NFL je leta 2011 za televizijske pravice za devetletno obdobje do leta 2022 iztržila 27 milijard dolarjev. Amazon video ponuja novo možnost predvajanja vsebin prek spleta, prav spletno predvajanje tekem pa bi lahko povečalo 'povpraševanje' po pravicah za prenos dogodkov, kar bi se kazalo v tekmi za nakup pravic. Prav z umetnim napihovanjem balona televizijskih pravic pa bi najbolje služili lastniki ekip v ligi NFL. V ponedeljek, 25. decembra, bo na sporedu že 11. tekma sezone v neposrednem prenosu prek platforme Amazon video. Vstop Bezosa med lastnike ekip lige NFL predstavlja nevarnost za zdrav razvoj športa, saj bi se lahko pojavil monopol s strani posameznega lastnika.

Zanimiva hipoteza glede nakupa franšize je tudi Michael Jordan, ki je že večinski lastnik Charlotte Hornetsov, košarkarske ekipe, ki si mesto 'deli' s Panthersi. Najboljši košarkar po Jordanu, LeBron James pa je v nedeljo s pomočjo svojih superg in izjave po tekmi jasno izrazil nestrinjanje s trenutnim stanjem v državi. Na tekmi proti Washington Wizardsom je nastopil z belo ter s črno supergo, na obeh pa je pisalo 'Equality' (enakost). Po tekmi je še izjavil, da imamo vsi enake pravice ne glede na barvo kože ter, da je potrebno zastopati in govoriti o pomembnih družbenih temah, kot je npr. rasizem ali spolno nadlegovanje.

Neprimerno vedenje na področju spolne ndeotakljivosti je moč zaznati na vseh področjih, od zabavne industrije prek akademskega sveta do politike in športa.

Končno je napočil čas, da maske padejo. Neprimerno vedenje na področju spolne ndeotakljivosti je moč zaznati na vseh področjih, od zabavne industrije prek akademskega sveta do politike in športa. Moške grabi panika, saj vedo, da to niso osamljeni primeri, poleg tega pa ne vedo, kdaj in kje bo 'izbruhnila' naslednja afera. Rasizma in seksizma ter vseh ostalih oblik nasilja ne smemo več tolerirati. Potrebno je podpreti debato o družbeno občutljivih temah, za to pa lahko uporabimo različne načine in metode. Šport zaradi svoje narave predstavlja odlično platformo za integracijo celotne populacije s pomočjo sodelovanja tudi izven športnih kompleksov. Cilj je vključitev marginaliziranih skupin skozi šport.