Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo gostovanje znamenitega baletnega ansambla Baleta Preljocaj, ki se bo predstavil z brezčasno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija v koreografiji Angelina Preljocaja, interaktivno zvočno instalacijo Partija, avtorjev Mateja Stupice in Jake Bergerja-Brgsa, ki posebnosti in principe igre kart (Remi), igranja inštrumenta in glasbene improvizacije združuje v začasni performativni situaciji, koncert ameriške zasedbe New York Ska Jazz Ensemble, silvestrsko predpremiero filma Lunapark v režiji Woodyja Allena, ki se odvija v vrvežu Coney Islanda petdesetih let, v njem pa se prepletejo usode štirih ljudi.

Četrtek, 28. december

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 19.30 150. ponovitev muzikala Sugar - Nekateri so za vroče, ki se odvija v Chicagu leta 1931. Brezposelna glasbenika saksofonist Joe in kontrabasist Jerry se po naključju znajdeta sredi mafijskega obračuna in komaj odneseta celo kožo. Gangster Palazzo Gamaša in njegovi fantje jima kot edinima preživelima pričama umora odtlej strežejo po življenju, zato morata zapustiti mesto in zabrisati vse sledi za sabo. Režija: Stanislav Moša

© Barbara Čeferin

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 gostoval Balet Preljocaj s predstavo Romeo in Julija. Koreograf Angelin Preljocaj je s svojim svetovno znanim baletnim ansamblom ustvaril surovo, neposredno, iskreno, a vendar prelepo ljubezensko zgodbo Romea in Julije. Prevzela ga je esenca zgodbe o (ne)zmožnosti uresničitve ljubezni zaradi političnih razmer. V njegovi interpretaciji imamo tako opravka s klani, ki se borijo za ozemlje, kljub temu pa je ohranil jedro Shakespearove tragedije: trpki ljubezenski zaplet, katerega osrednji del je prizor na balkonu, ki je tudi prizorišče ultimativne ljubezni, krvavih obračunavanj in nazadnje tudi tragične usode. Ponovitve: 29., 30. in 31. decembra

© Jean-Claude Carbonne

V OSMO/ZI Ljubljana bo ob 20.00 ponovitev interaktivne zvočne instalacije Partija, avtorjev Mateja Stupice in Jake Bergerja-Brgsa, ki posebnosti in principe igre kart (Remi), igranja inštrumenta in glasbene improvizacije združuje v začasni performativni situaciji. Sistem Partíje prek digitalnega vmesnika informacije, pridobljene iz igre kart, prevaja v partiture ukazov, po katerih različno oblikovani motorji igrajo na strune pianina ter tvorijo edinstven prostor za izvajanje glasbe v obliki namizne igre.

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 na ogled Heroj 2.0 - Predstava vseh predstav! Vse kar imata, vse kar jima preostane na poti do triumfa, sta onadva, z ramo ob rami. Praznina, luč in dva igralca. Heroja. Oba sta glavna junaka. Oba se borita za svoje mesto pred publiko, izbira sredstev ni vprašanje. Brezkompromisno, preko vseh ovir do vrhunske stvaritve, mojstrovine, remek dela. Avtorja in izvajalca: Uroš Kaurin in Vito Weis

V Trainstation Subart Kranj ob 21.00 nastopila ameriška zasedba New York Ska Jazz Ensemble.

-QrxiX4uJk8

Petek, 29. december

Na Ljubljanskem gradu bo ob 20.00 nastopila skupina Full Moon Collective, ki je nastala leta 2016 na pobudo saksofonista Lovra Ravbarja.

JKGicaPfr9E

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.30 na prednovoletnem rock'n'rollu žuru nastopile skupine No Rules, The Real Things in Indust Bag.

XRn25fQboZs

Sobota, 30. december

Na Trgu francoske revolucije Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili: 8 Bomb, MRFY, Koala Voice (Slo) in Repetitor (Srb).

OST9Uynjm3E

Nedelja, 31. december

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 18.00 silvestrska predpremiera filma Lunapark, ki se odvija v vrvežu Coney Islanda petdesetih let. V njem se prepletejo usode štirih ljudi: Ginny, melanholične in muhaste natakarice, nekdanje igralke; Humptyja, njenega neotesanega moža; Mickeyja, čednega mladega reševalca iz vode, ki sanja o pisateljski karieri; in Caroline, Humptyjeve odtujene hčerke, ki se v očetovem stanovanju skriva pred gangsterji. Režija: Woody Allen

Q5Ke0Pxx62Y

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 projekcija filma Žarek v srcu o pariški slikarki, ki v ljubezenskih avanturah išče pot do resnične ljubezni. Režija: Claire Denis

h3nVLH8lPoM