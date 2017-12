Vesele praznike in srečno tudi v letu 2018 ...

... vam želimo v uredništvu Mladine

Voščilnico je zakrivil naš hišni karikaturist in Prešernov nagrajenec Tomaž Lavrič. Se beremo tudi prihodnje leto, do takrat pa ne pozabite naše dvojne praznične številke, ki jo najdete pri vašem najbližjem prodajalcu in tudi na spletu na tej povezavi.