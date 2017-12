So oglasi na Facebooku diskriminatorni do starejših?

Na Facebooku se zaposlitveni oglasi od nekaterih delodajalcev, med katerimi sta tudi Amazon in sam Facebook, starejšim uporabnikom ne pokažejo

© maxpixel.freegreatpicture.com

Pred nekaj tedni je podjetje Verizon na Facebooku objavilo oglas za delovno mesto finančnega planiranja in analiz. Na njem je bila upodobljena nasmejana mlada ženska, ki sedi pred računalnikom. Verizon je kandidatom ponujal zaposlitev, kjer bodo »več kot le samo številka«. Ta oglas se je prikazal le uporabnikom Facebooka, ki so stari med 25 in 36 let, živijo v prestolnici svoje države ali so jo pred kratkim obiskali, so pokazali zanimanje za finance. Za več sto milijonov ljudi, ki uporabljajo Facebook vsak dan, ta oglas ni obstajal, ker ga niso mogli videti.

Verizon je, kakor so ugotovili novinarji New York Timesa in Propublice, eno od glavnih delodajalcev v ZDA, med katerimi so tudi Amazon, Goldman Sachs, Target in sam Facebook, ki na Facebooku za objavo zaposlitvenih oglasov uporabljajo filtre, ki izločajo določene starostne skupine uporabnikov.

Več strokovnjakov je že izrazilo dvom, ali je takšno ciljno oglaševanje prostih delovnih mest v skladu z zakonom, ki delodajalcem prepoveduje diskriminacijo ljudi, ki so stari 40 let ali več. Debra Katz, odvetnica, specializirana za zaposlovanje, ki zastopa žrtve diskriminacije, pravi, da je to »odkrito protizakonito«. Facebook uporabo filtrov zagovarja. Zanj je to praksa, za katero obstajajo dobri razlogi. Podpredsednik Facebooka Rob Goldman pojasnjuje, da pomaga delodajalcem iskati kadre, ljudem vseh starosti pa najti zaposlitev.

Facebook je letos uvedel sekcijo za objavo zaposlitvenih oglasov. Delodajalci, ki objavijo zaposlitveni oglas, lahko določijo, kdo je ciljna publika, Facebook pa s pomočjo podatkov, ki jih zbira od svojih uporabnikov, izbere, komu se bodo oglasi prikazali in komu ne. Tudi druga tehnološka podjetja delodajalcem ponujajo možnosti, da izključujejo uporabnike na podlagi starosti. ProPublica je recimo zakupila prostor za zaposlitveni oglas na Googlu in LindekInu, kjer so bili izločeni starejši od 40 let. Posel je bil takoj odobren. V Googlu pojasnjujejo, da oglaševalcem ne preprečujejo objave oglasov na podlagi uporabnikove starosti. LinkedIn je svojo tovrstno prakso spremenil, ko so pristojne poklicali novinarji ProPublice. Enako trdijo tudi pri Amazonu, Northwestern Mutual in ministrstvu za izobraževanje v New Yorku.

Facebook je letos uvedel sekcijo za objavo zaposlitvenih oglasov. Delodajalci, ki objavijo zaposlitveni oglas, lahko določijo, kdo je ciljna publika, Facebook pa s pomočjo podatkov, ki jih zbira od svojih uporabnikov, izbere, komu se bodo oglasi prikazali in komu ne.

Nekatera podjetja, med njimi so Target, State Farm in UPS, svoje ciljno oglaševanje branijo kot del širše strategije zaposlovanja, ki vključuje ljudi vseh starosti. Nekatera podjetja trdijo, da je ciljno oglaševanje na Facebooku primerljivo z objavo oglasov v publikacijah za mlade. Novinarji ProPublice in New York Timesa jim odgovarjajo, da to ni primerljivo, saj vsakdo lahko kupi publikacijo za mlade in vidi oglas, na spletu pa je mogoče ljudi, ki so zunaj ciljne skupine, izključiti na način, da nikoli ne izvedo, da je bil oglas objavljen.

Deb Andrychuk, izvršna direktorica Arland Group, ki pomaga delodajalcem pri objavi zaposlitvenih oglasov, pravi, da od njenega podjetja stranke včasih zahtevajo ciljno objavo oglasov za uporabnike določene starostne skupine z argumentom, da hočejo pripeljati »mlajšo kri«. Izgovarjajo se, da to ne pomeni, da nočejo zaposliti starejših, a bolje bi bilo, če bi našli nekoga mlajšega.

V tožbi, ki je bila vložena proti Facebooka, odvetniki navajajo, da družba deluje kot agencija za zaposlovanje, saj zbira in zagotavlja podatke, ki pomagajo delodajalcem najti kandidate, pomaga delodajalcem oblikovati strategijo za oglaševanje, jih obvešča o učinkovitosti oglasa in podobno. Profesor Eric Goldman pravi, da je težko napovedati, kako bodo sodišča obravnavala Facebookove zaposlitvene oglase, ki izključujejo uporabnike določene starosti.