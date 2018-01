Borštnikovo srečanje prevzema nekdanji direktor Javne agencije za knjigo

Vodenje festivala Borštnikovo srečanje prevzema Aleš Novak

Borštnikovo srečanje pred nekaj leti

© www.borstnikovo.si / Boštjan Lah

Po presenetljivem odstopu umetniške direktorice Alje Predan na začetku lanskega leta vodenje Festivala Borštnikovo srečanje prevzema Aleš Novak. Donedavno direktor Javne agencije RS za knjigo (Jak) napoveduje nadaljevanje razvoja, ki je privedel do uglednega, prepoznavnega in mednarodno uveljavljenega nacionalnega gledališkega festivala.

Imenovanje novega vodje festivala potem, ko je Alja Predan predčasno zaključila svoj drugi mandat, ni minilo brez zapletov. Edina od šestih prijavljenih kandidatov na prvi objavljeni razpis ni dobila večinske podpore strokovne komisije, zato je moralo ministrstvo za kulturo ponoviti razpis, lansko edicijo festivala pa je organizacijsko do konca speljala dramaturginja Ksenija Repina kot vršilka dolžnosti direktorja.

Po vladni spremembi postopka imenovanja vodje Borštnikovega srečanja, po kateri člane komisije izbereta minister za kulturo in mariborska občina, so objavili nov razpis. Nanj so se prijavili štirje kandidati, minister Tone Peršak pa je za novega vodjo imenoval Aleša Novaka. Po izobrazbi univerzitetni diplomirani gledališki in radijski režiser je bil v preteklosti vodja Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor in vršilec dolžnosti programskega direktorja zavoda Maribor 2012, od marca 2013 pa direktor Jaka.

Kot je po imenovanju povedal za STA, namerava pri vodenju Borštnikovega srečanja vztrajati na najvišji kakovostni in izvedbeni ravni. Hkrati želi spodbuditi premik od festivala kot niza festivalskih dogodkov k festivalu, ki je pomemben regionalni razvojni dejavnik in odpira nove prostore, spreminja mesto in aktivno vključuje ljudi, ob tem pa promovira in podpira uveljavljanje slovenske gledališke ustvarjalnosti doma in v tujini, ob sočasnem razvoju novih občinstev, tako za festival kot za slovensko gledališče v celoti.

Tekmovalni program, ki ga bo tudi odslej avtonomno izbral vsakokratni selektor, ostaja vsebinski temelj festivala in hrbtenica festivalskega dogajanja, vsako leto bodo po napovedih Novaka pripravili tudi spremljevalni, strokovni in mednarodni del programa.

Festival, ki se odvija vsako leto v drugi polovici oktobra v Mariboru, se je razvil iz Tedna slovenskih gledališč, ki so ga leta 1966 začeli prirejati v mariborski Drami. Naziv Borštnikovo srečanje je dobil leta 1970 po prvem slovenskem profesionalnem igralcu in režiserju Ignaciju Borštniku.

Leta 2009, ko je Alja Predan postala umetniška direktorica, se je srečanje uradno preimenovalo v Festival Borštnikovo srečanje (FBS) in postalo samostojna organizacijska enota Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor, imenovanje umetniškega direktorja festivala pa je prešlo v pristojnost ministra za kulturo. Novak bo funkcijo opravljal pet let, torej do 31. decembra 2022.

Pod vodstvom Predanove se je festival odprl v mednarodni prostor, še vedno pa je glavni poudarek na izbranih domačih uprizoritvenih dosežkih, med katerimi strokovna žirija vsako leto izbere in nagradi najboljše. Največja festivalska nagrada je Borštnikov prstan, ki jo posebna žirija vsako leto izmenično podeljuje zaslužnemu igralcu ali igralki za življenjsko delo. Lani si ga je nadela Saša Pavček, torej bo letos pripadel igralcu. Selektorica tekmovalnega programa bo v prihodnjih dveh letih Zala Dobovšek.