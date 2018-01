Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero filma Velika igra, režijskega prvenca Aarona Sorkina, premiero črne komedije Življenje kot delo, izraelskega avtorja Hanoha Levina, baladno pravljico Svetlane Makarovič Balada o Sneguročki, slovensko premiero dela ameriškega skladatelja Davida Langa Pasijon deklice z vžigalicami, ki prinaša pretresljivo zgodbo Hansa Christiana Andersena v obliki Bachovega Pasijona po Mateju.

Četrtek, 4. januar

V Galeriji Insula Izola bodo ob 18.00 odprli razstavo slik Barbare Kastelec z naslovom Pelod. V najnovejši seriji se ukvarja z očem prikritim dogajanjem v življenju rastlin.

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 19.00 predpremiera družbene satire Krčenje v režiji Alexandra Payna, ki v ospredje postavlja vrsto pomembnih tem o človeški civilizaciji - od vprašanj povezanih z ekologijo in prenaseljenostjo do državljanskih pravic, revščine in ilegalnih migracij, saj glavni lik ugotovi, da bi bilo njegovo življenje boljše, če bi se skrčil.

YkGWzgWlW3U

V Koloseju Ljubljana bo ob 20.00 premiera filma Velika igra, režijskega prvenca Aarona Sorkina, Gre za resnično zgodbo o pokeraški princesi Molly Bloom, ki je celo desetletje vodila najekskluzivnajše nezakonite igre. Molly je bila smučarka, ki je po neuspešnih kvalifikacijah za olimpijske igre postala natakarica. Nezadovoljna z navadno službo je ustanovila nezakonito igralnico, ki so jo obiskovali slavni igralci in velike ribe z Wall Streeta.

Zs92bA0kHIA

Petek, 5. januar

V Aksiomi Ljubljana bo od 12.00 do 18.00 še zadnji dan na ogled VR instalacija Boštjana Čadeža PD4, ki raziskuje idejo o prisotnosti in zavedanju samega sebe, ki se meri z učinki kot so občutek za prostor, čas, telo, razpoloženje, ukvarja se pa tudi z idejo o (ne)resničnih prostorih. Obiskovalec postane igralec v realnostni igri, v kateri neprestano izgublja občutek za lastno telo in ravno zato še bolj občuti težo lastne telesnosti.

V Studiu MGL Ljubljana bo ob 20.00 premiera črne komedije izralelskega avtorja Hanoha Levina Življenje kot delo, v kateri spremljamo nočni prepir zakonskega para v poznih petdesetih, ki ju preseneti nepričakovan obisk osamljenega družinskega prijatelja Gunkla. Režija: Andrej Jus

© Aljoša Rebolj

Na Ljubljanskem gradu bo ob 20.00 nastopila argentinsko-kubansko-slovenska skupina Las Cuerdas, ki igra reggae, ska, rock, rap in latino .

yeVaIG_tDd4

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 22.00 nastopila jazz blues zasedba Blue Train Quintet, ki je nastala leta 2012 iz dua Blue Train.

QsmO-dnTEYE

Sobota, 6. januar

V Mini teatru Ljubljana bo ob 20.00 na ogled Balada o Sneguročki, avtorice Svetlane Makarovič. Gre za baladno pravljico o lepotici, ki ne zna imeti nikogar rada. Na recitalu jo bo spremljala zasedba Mar Django, Vitalij Osmačko pa bo pel ruske pesmi.

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 na ogled plesno-glasbena predstava Maše Kagao Knez Koncert za Mam, ki je posvečena njena babici. V njej nadaljuje raziskovanje bivanja in sobivanja, ki ga tokrat opazuje s perspektive dojemanja in doživljanja časa.S prepletom plesa in glasbe želi vzpostaviti komunikacijo in poiskati harmonijo znotraj različnih odnosov, skozi koncept različnega dojemanja časa. Ponovitev: 7. januarja ob 20.00

© Drago Videmšek

Nedelja, 7. januar

V Minoritski cerkvi Maribor bo ob 18.00 v okviru cikla Choregie nastopil Ansambel ¡Kebataola! pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec s slovensko premiero dela ameriškega skladatelja Davida Langa Pasijon deklice z vžigalicami, ki prinaša pretresljivo zgodbo Hansa Christiana Andersena v obliki Bachovega Pasijona po Mateju, v katerem Jezusovo trpljenje nase prevzema majhna deklica in žalost povzdigne na drugo raven.