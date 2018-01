Angela Merkel je še vedno kraljica Evrope

Objemanje francoskega predsednika Emmanuela Macrona je najboljša strategija za preživetje nemške kanclerke Angele Merkel

© World Economic Forum / WikiCommons

Čeprav ji nekateri že pišejo politične nekrologe, je še prezgodaj, da bi nemško kanclerko Angelo Merkel, ki ima med evropskimi voditelji najdaljši staž, saj je na oblasti od leta 2005, odpisali. V letošnjem letu se bo po vsej verjetnosti vrnila z novo vlado, ki si bo prizadevala, da bi skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom nadaljevala evropsko integracijo. Objemanje karizmatičnega in mladostnega francoskega predsednika je najboljša strategija za preživetje nemške kanclerke, na spletni strani portala Politico piše Paul Taylor.

Macron je lahko bolj vizionar, toda Angela Merkel je najboljši vodoinstalater na svetu, pravi eden od nemških industrialcev. Po njegovih besedah partnerstvo s francoskim sredinskim predsednikom nemški kanclerki kot nekdanji vzhodnonemški kvantni kemičarki daje novo moč za vladanje.

Nemci še vedno zaupajo načinu vladanja Angele Merkel, s katerim si je prislužila nadimek »mamica«. Kljub nezadovoljstvu, ker je leta 2015 odprla vrata za 1 milijon beguncev, se Nemcem ne mudi, da bi jo poslali v pokoj in jo zamenjali z enim nekaj nad 30 let starim naslednikom, ki bi državo premaknil ostro na desnico.

Nemci cenijo stabilnost. Konrad Adenauer je bil kancler 14 let, Helmut Kohl 16 let. Angela Merkel, ki je stara 63 let, lahko rekord svojega predhodnika preseže, če ji bo s socialnimi demokrati (SPD) uspelo sestaviti novo veliko koalicijo ali bo z njihovo podporo sestavila manjšinsko vlado. Predsednik SPD Martin Schulz je oživitev Evropske unije opredelil kot prednostno nalogo, kot nekdanji predsednik evropskega parlamenta je članom svoje stranke naročil, naj bodo »Združene države Evrope« cilj nove koalicije s konservativci Angele Merkel. Dolžnost Berlina je po njegovih besedah, da pozitivno odgovori Macronu na predloge za povečanje evropske integracije.

To Schulzevo sporočilo je bilo v skladu z željami nemške politične in poslovne elite. Ta hoče stabilno vlado s široko podporo, reformističnega francoskega predsednika pa vidi kot priložnost, ki je ne gre zamuditi. Več let so se Nemci pritoževali nad nazadovanjem Francije, zaradi česar so ostali sami pri vodenju Evrope. Zdaj upajo, da bodo Francozi vendarle izvedli pričakovane reforme.

Starejši nemški politiki se spomnijo, kako sta konservativca Wolfgang Schäuble in Karl Lamers leta 1994 z namenom pospešiti integracijo Evrope nesla v Pariz ambiciozne predloge za »jedro Evrope«, na podlagi katerih je nastalo območje evra. Razdeljeni Francozi, ki se niso bili pripravljeni odpovedati več suverenosti, so takrat ostali tiho. Angela Merkel je izrazila prepričanje, da ima zdaj v Franciji partnerja, s katerim lahko sodeluje pri krepitvi območja z evrom, vzpostavljanju skupne evropske obrambe, pri reformi evropske migracijske in azilne politike.

To ne pomeni, da je pripravljena podpreti osnovne Macronove predloge za uvedbo proračuna območja z evrom v vrednosti več deset milijard evrov in finančnega ministra za območje z evrom, ki bo odgovoren parlamentu za območje z evrom. Kot običajno bo delala korak za korakom v okviru omejitev v nemški ustavi in glede na javno mnenje. Začela bo s postopnimi ukrepi za dokončanje evropske bančne unije.

Ljudje, ki so govorili z Merklovo, pravijo, da ni nameravala kandidirati za četrti mandat, premislila si je potem, ko je na predsedniških volitvah v ZDA zmagal Donald Trump, ker se je bala, da sicer Zahod ne bi imel voditelja. V EU le ona lahko zagotovi ravnotežje med severom in jugom, vzhodom in zahodom, levico in desnico. Še vedno je kraljica Evrope, pravi diplomat, ki jo na zasedanjih v Bruslju spremlja več kot deset let. Kdor hoče, da je nekaj narejeno, se obrne nanjo.