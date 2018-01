Prikaz nasprotnih dejstev

Komentar, da je Perpetuum Jazzile novo priredbo skladbe »Samo milijon na je« pospremil z domnevno nacistično koreografijo, zavračamo kot popolnoma deplasiran, brezpredmeten in žaljiv. Perpetuum Jazzile se po svetu in doma skozi glasbo, odrske nastope in druga javna pojavljanja vedno odkrito zavzema za strpnost, multikulturnost in zaščito vseh vrst različnosti.

S spoštovanjem,

Boštjan Usenik, pooblaščeni predstavnik in manager Perpetuum Jazzile