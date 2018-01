Nenavadno življenje Mateja Rajka

Režiser Rok Biček je deset let spremljal življenje Mateja Rajka, ki je odraščal v zelo nenavadni družini

Od 11. januarja dalje bo v Kinodvoru na ogled dokumentarec Družina, v katerem je režiser Rok Biček deset let beležil življenje mladeniča, ki je odraščal v zelo neobičajni družini. V filmu ga spremljamo od otroštva, preko najstniških let do rojstva hčerke Nie in nesoglasja za njeno skrbništvo. Film je prejel glavno nagrado na Tednu kritike v Locarnu in vesno za najboljši celovečerec v Portorožu.

Matej Rajk je bil rojen v odročni slovenski vasici v družini oseb s posebnimi potrebami. Dolga leta je skrbel za svoja duševno prizadeta starša in starejšega brata, zato se nikoli ni zares vklopil med vrstnike. Drugačen je tako v družini kot tudi v odnosu do širše okolice. Pri dvajsetih letih z dekletom dobita hčerko, a njuna zveza kmalu zatem razpade. Vname se boj za skrbništvo, vse dokler se Matej ne odloči za radikalen izhod iz začaranega kroga, tako družinskega kot življenjskega. Družina, resničnostni film, ki zajema obdobje desetih let, ne sledi senzacijam, temveč občutjem.

"Prepričan sem, da bi moral dokumentarni film prikazati dejstva, ki odsevajo našo družbo, tako da ne manipulira niti z nastopajočimi niti z gledalcem. Najmočnejše je zavedanje, ob katerem spoznamo, da so se dogodki, ki jih opazujemo z varnega sedeža kinodvorane, resnično nekomu zgodili. In ta posameznik, tako podoben nam samim, se mora z njimi sprijazniti. Doživljanje sveta prikazujem skozi svojo poetiko s pripovedovanjem zgodbe, ki se ne trudi izogniti problematičnim temam. Sočasno pa je zraven še čustvena zgodba, ki zaobjema večni koncept staranja in življenja na splošno. Film nima predhodno napisanega scenarija. Lahko bi rekel, da je samo življenje napisalo scenarij, ki si ga sam nikdar ne bi mogel zamisliti. Svoje delo vidim predvsem v rahločutnem povezovanju teh situacij v krhko in hkrati čustveno močno celoto. Skušal sem predvideti sosledje dogodkov in se nanje fleksibilno odzvati; stremel sem k temu, da se moja prisotnost in vpliv čutita v kar najmanjšem obsegu. Če parafraziram Foucaulta, Družina vsekakor ni dokumentarec. Film, ki je pred vami, se ni podredil ničemur bolj pomembnemu od mojega okusa, mojega užitka, čustva, smeha, presenečenja, določenega strahu ali kakšnega drugega občutja, čigar intenzivnost bi zdaj, ko je prvi naval ob odkritju že mimo, precej težko upravičil," je zapisal režiser.

Rok Biček je na ljubljanski AGRFT diplomiral iz filmske in televizijske režije. Že med študijem je posnel kratki dokumentarni film Družina (2008), na podlagi katerega je kasneje nastal istoimenski celovečerec. Leta 2009 je posnel kratki film Dan v Benetkah, leta 2010 pa Lov na race. Mednarodno prepoznavnost je dosegel s celovečernim prvencem Razredni sovražnik (2013), ki je osvojil nagrado FEDEORA na Mednarodnem tednu kritike v Benetkah ter osem nagrad na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, prebil pa se je tudi med tri finaliste za nagrado LUX. Družina je njegov drugi celovečerec.

QKmjcdXqN2s