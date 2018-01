Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo odprtje skupinske razstave Novi svetovni red, ki jo bo pospremilo predavanje kustosov Ruth Catlow in Marca Garretta (Furtherfield), projekcijo filma Projekt Florida, ki se odvija v zanikrnem motelu sredi s soncem obsijane Floride, koncert skupine Torul ob zaključku evropske turneje, premiero dramskega "dialoga" Lepi dnevi v Aranjuezu, koroškega avtorja Petra Handkeja.

Četrtek, 11. januar

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo del tandema Small but dangers, lanskih nagrajencev Nagrade skupine OHO, v Kapsuli pa prostorsko instalacijo risb, slik in objektov Nevene Aleksovski z naslovom Infinite Scroll. Kustosinja: Nina Skumavc

V Projektnem prostoru Aksioma Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Novi svetovni red, na kateri so predstavljena eksperimentalna umetniška dela, ki so jih ustvarili Jaya Klara Brekke, Pete Gomes, Rob Myers, O'Khaos, Paul Seidler, Paul Kolling, Max Hampshire, Lina Theodorou in xfx (znana tudi pod imenom Ami Clarke). Zamišlja si svet, v katerem je odgovornost za marsikateri vidik življenja (reprodukcijo, odločanje, organizacijo, nego, skrbništvo) mehanizirana in avtomatizirana, odložena na blockchain, prenesena enkrat za vselej iz naravnih in družbenih sistemov v varni, omreženi, digitalni register transakcij in računalniško izvedenih pogodb. Odprtje razstave bo pospremilo predavanje kustosov Ruth Catlow in Marca Garretta (Furtherfield).

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 projekcija filma Projekt Florida, ki prinaša zgodbo o ljudeh s socialnega roba, ki prebivajo v zanikrnem motelu sredi s soncem obsijane Floride. Režija: Sean Baker

AsbeXz4Chag

Petek, 12. januar

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo mlade koroške umetnice Katje Felle z naslovom Segmenti lomljive realnosti 2, na kateri bo predstavljen izbor slik v tehniki akrila na platno in najnovejša serija gobelinov, s katerimi slikovito ponazarja uporabnost stare ročne tehnike vezenja v današnjem času.

V Gledališču Koper bo ob 20.00 premiera drame Zadnje lune, tržaškega avtorja Furia Bordona. Gre za igro o staranju, o strahu pred smrtjo in priznanju nemoči pa tudi igro o medgeneracijskem prepadu, o pomanjkanju empatije mladih v odnosu do starostnikov. Režija: Dušan Mlakar

© Jaka Varmuž

V SSG Trst bo ob 20.30 premiera dramskega "dialoga" Lepi dnevi v Aranjuezu, koroškega avtorja Petra Handkeja. Protagonista predstave se odločita, da bosta preživela sončni popoldan ob pogovoru o ljubezni, ki postane temeljna in subtilna refleksija o življenju v dvoje. Poglabljata se v filigranske detajle tega dialoga okrog čustev, ki se sprašuje o večnih temah privlačnosti med spolomaRežija: Igor Pison

V Orto baru Ljubljana bo ob 22.00 nastopila skupina Torul, ki je pred kratkim končala evropsko turnejo ob promociji zadnje plošče Reset.

8PmHuECCo5w

Sobota, 13. januar

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 19.00 slovenska premiera dokumentarnega filma Don't Break Down: Film o Jawbreaker, ki govori o eni najvplivnejših ameriških punk skupin. Režija: Tim Irwin, Keith Schieron. Ob 21.00 bo sledil koncert domače punk rock skupine Real Life Version, ki bo predstavila nov avtorski projekt Furious Winds and Ice Cold Showers.

0gLYYKVrqao

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla D-day: dan za dokumentarec na ogled dokumentarni film Mesto svetlobe, avtorjev Marka Kumra Murča in Nine Cijan. Gre za poetično pripoved o štirih družinah: vsaka s svojimi sanjami in željami, pa tudi s svojimi bolečinami in upanjem za prihodnost. Kar jim je skupnega je vseprisotnost stroja, termoelektrarne Šoštanj, ki je bila nekoč ponos mesta, danes pa je sinonim za politične mahinacije, ekološko katastrofo in korupcijo. Po projekciji sledi pogovor z ustvarjalci filma.

223282179

V Salonu uporabnih umetnosti Maribor bo ob 20.30 nastopila zasedba Teo Collori & Momemto Cigano, ki igra mešanico romske in plesne swing glasbe.

5r7NOOGqKxo