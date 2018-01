REJVikend

V Gala halo premierno prihaja nov trap x rap tsunami umetniškega kolektiva 36H (3EPO6TEEH): träprünka. Na dogodku se bodo zvrstili rapperji in DJ-i iz Ljubljane in Londona, ter poskrbeli za mastne trap hite, live verze in 36urni hype na odru in pod njim. V Klubu Monokel bo v okviru večera Deviant Funk nastopil Nova deViator.

Petek, 12. januar

(20.00): LP Bar Ljubljana: Monday (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (DVS)

(21.00): Žmauc Ljubljana: Samsara (DJ set)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Dey (DJ set)

(21.00): osmo/za Ljubljana: Container Doxa (avdio-vizualni koncert)

(22.30): Božidar Ljubljana: Stascha (DJ set)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Deviant Funk (Nova deViator allnighter)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Träprünka (live act: 3EPO6TEEH: zero6teen (N¥SUKE & $KEEF), lester, janČi, gaMeboy, žena, re, sole trnowski, simon$ezdie, acty, VSOP, live act DJ: universal boy x DJ's Junker, casi, Armin KU, re, Fatty T)

(23.59): Moment Bar Ljubljana: Midnight Friday Session Party & After Party (Levis, Ian Mihalik, Xennon, Thomas, Athena, Domi, Ray Everon)

Sobota, 13. januar

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: AIA 2k18 (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rave Voyeur (tolstoyed)

Nedelja, 14. januar

(21.00): Pritličje Ljubljana: Concepts Late DJ Sunday (DJ Grega Repovž & DJ Sami Khatib)