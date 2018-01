Ošpice na ljubljanski Pediatrični kliniki

Vrag je vzel šalo. Kužna oseba se je prejšnji teden zadrževala na več oddelkih bolnišnice, v kateri se zdravijo zelo ogroženi otroci.

V četrtek prejšnji teden je oče pripeljal otroka na redni pregled na Pediatrično kliniko. Oče se je počutil slabo, imel je vročino. A nihče ni pomislil na ošpice. Sin je bil naročen na pregled in ni želel izpustiti predvidenega termina. Njegova obravnava je zahtevala obisk več oddelkov na kliniki. In oče ga je seveda povsod spremljal. Šele ko se je vrnil na domačo Primorsko in obiskal svojega zdravnika, je postalo jasno, da gre za ošpice. Po do zdaj znanih podatkih naj ne bi bil cepljen.

Pristojni so takoj začeli izvajati ukrepe za omejitev morebitnega izbruha. Navezali so stike s starši vseh otrok, ki bi lahko prišli v stik z okuženim in preverili, ali so ustrezno zaščiteni proti okužbi. Nekaj so jih že preventivno cepili, večina je že bila cepljena po programu.

Ošpice so ena najbolj nalezljivih bolezni. Prenašajo se po zraku. Dovolj je, da ste z okuženim v istem prostoru, denimo ambulantni čakalnici.

Pediatrična klinika je najbolj neprimeren kraj za pojav ošpic. V njej se zdravi veliko otrok z oslabljenim imunskim sistemom, ki ne smejo biti cepljeni. Temu primerno so zdravniki zelo živčni. In tako bo ostalo vsaj še do konca meseca, saj lahko od okužbe do pojava simptomov ošpic pretečejo tudi trije tedni.

Zadnji večji izbruh ošpic v Sloveniji smo imeli leta 2014.

Prejšnji teden je Nacionalni inštitut za javno zdravje sporočil, da so na ljubljanski Infekcijski kliniki obravnavali deklico, ki se je z ošpicami očitno okužila med prazničnim obiskom v Srbiji, kjer razsaja že prava epidemija ošpic. Zbolela je, čeprav je bil cepljena z enim odmerkom cepiva, ji je pa to zagotovilo blažji potek bolezni, zato so jo zdravniki hitro odpustili v domačo oskrbo.

Kje se je okužil oče, ki je ošpice zanesel na Pediatrično kliniko, zdravniki za zdaj nočejo povedati.