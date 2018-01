Idilične podobe, preoblečene v distopične različice

Slikar in glasbenik Uroš Weinberger se v Kinu Šiška predstavlja z najnovejšimi deli

The Drone Squad (2017)

V Kinu Šiška je do 28. januarja na ogled razstava slikarja in glasbenika Uroša Weinbergerja z naslovom die Drohnen. Weinbergerjevo dolgoletno ustvarjanje temelji na podobah, ki na prvi pogled delujejo kot motivi zasebnih družinskih fotografij, preoblečenih v distopične različice, ki gledalca navdahnejo z vznemirjenostjo in zgroženostjo. Dela z družbenokritično tematiko se odpirajo vrsti različnih interpretacij, pri čemer je v ospredje postavljen gledalec, ki delo vsebinsko odpira in s svojim odzivom umetnini daje vrednost.

Likovna dela so okna v svet sarkastične in ironične realnosti naše družbe, kjer so plastične kače zamenjale mitološka bitja in kjer drone prekrivajo nič hudega sluteča in nedolžna bitja. Po avtorjevih besedah je najhujša nočna mora tista, iz katere se ne moremo prebuditi, in zdi se, da je konfliktna družbena realnost danes prav taka. Brezskrbno govorimo o nikoli prej videni globalni povezanosti, istočasno pa obračamo hrbet tistim, ki potrebujejo največ pomoči. Naslikani droni torej niso zgolj simbol nenehnega strahu, ki ga čutijo prebivalci vojnih območij, temveč opomin odgovornosti in premišljenosti, ki ju s seboj prinese vsak napredek in ki se jima je najlažje odreči ter brezglavo hiteti za takojšnjim zadovoljstvom.

"Slike odpirajo pogled v svet na meji realnega, ker cinično potencirajo podobe našega vsakdana. Ponavljajoča motivika serijo povezuje v celoto in jo približuje nerealnemu svetu. Ćrtaste lovke prežijo na subjekte in jih hkrati omejujejo. Naslov razstave se navezuje na drug ponavljajoči se motiv, ki povezuje dela in hkrati moti naš pogled na idilične osrednje prizore. Z vključitvijo dronov, elementa sodobne tehnologije, avtor razširi ozadje omejujočega ekonomskega sistema in preusmeri na pomislek o tehnološko naprednem vsakdanu, ki smo mu priča. Prosti čas, olajšano delo in druge dobrine tehnološkega napredka so nam vidne, medtem ko si pred slabostmi zatiskamo oči. Tako kot skupina razigranih ljudi, ki veselo čofotajo po morju krvi, se tudi sami ne zavedamo vpetosti v sistem nesmisla in razvrednotenja. Prostovoljna obsedenost z družbenimi omrežji, potreba po takojšnjem zadovoljstvu in obvezujoče sledenje vsakdanjemu dogajanju so samo nekatere slabosti, ki nas oddaljujejo od tistega kančka človečnosti, ki nam je še ostal," je zapisala kuratorka Tia Čiček.

Uroš Weinberger (1975) je leta 2005 zaključil podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2001 je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 2002 je bil povabljen na Akademijo za likovno umetnost v Sofiji. Leta 2011 je bil nagrajenec bienalne razstave Pogled na likovno umetnost Slovenije 6: Jaz, tukaj, zdaj. Udeležil se je umetniških rezidenc Ministrstva za kulturo Republike Slovenije v Berlinu leta 2009 ter v Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern v Freisingu leta 2013. Za seboj ima številne domače in mednarodne razstave, tako samostojne kot skupinske. Trenutno kot samostojni vizualni umetnik živi in ustvarja v Ljubljani.