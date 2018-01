Cankar kot upornik z razlogom

Lik in delo Ivana Cankarja v mladinski detektivki iCankar, ki jo bodo premierno uprizorili v Mestnem gledališču Ptuj.

V Mestnem gledališču Ptuj bodo danes, 10. januarja ob 18.00 premierno uprizorili mladinsko detektivko iCankar v režiji Maruše Kink, ki je nastala v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj, Zavoda Margareta Schwarzwald in Cankarjevega doma Ljubljana. Ob 100. letnici njegove smrti bodo v predstavi za mlade od 12. leta dalje prikazali njegovo kontroverzno osebnost in zakaj se mu pripisuje sloves enega največjih mojstrov slovenske besede.

"Mladi po Cankarju dostikrat neradi sežejo, saj ima pridih šole, s tem pa predznak dolgočasnosti. Tudi sicer je njegov jezik bogat s simboli in besedami, za katere si mora človek vzeti čas. V času, ko je termin zvezda zlorabljen do obisti, bomo mladim pokazali, kaj to resnično pomeni - Ivan Cankar je bil to že sto let nazaj. Iz njegovih pisem je razvidno, da je znal biti mil, rahločuten in duhovit, hkrati pa tudi piker, sarkastičen in oster. Predvsem pa človek akcije. In, kot se zvezdi pritiče, tudi ženske so ga oboževale. To bo napeta zgodba (detektivka za mlade), sestavljena iz resničnih dogodkov njegovega življenja in dogodkov, ki jih je spletla njegova domišljija," so zapisali ustvarjalci predstave.

V predstavi iCankar bodo gledalci podrobneje spoznali lik in delo Ivana Cankarja, enega največjih mojstrov slovenske besede in prvega slovenskega poklicnega pisatelja, ter prelomne dogodke iz njegovega življenja. Cankarja kot "upornika z razlogom," ki bi bil s svojimi idejami z lahkoto tudi tukaj in zdaj. Ti dogodki se bodo prepletali z nekaterimi njegovimi literarnimi zgodbami, ki bodo tvorile celoto. Močne, skoraj filmske podobe, ki jih v svojih delih ustvari z besedami, sestavljajo mozaik življenja heroja, o katerem se bodo učili v šolah še leta po njegovi smrti.

Cankar tako pride bližje, ne izgubi pa svoje skrivnostnosti in pomenskosti. Obeta se nam torej napeta zgodba, sestavljena iz resničnih dogodkov njegovega življenja in dogodkov, ki jih je spletla njegova domišljija.

V predstavi nastopajo: Jure Kopušar, Domen Valič in Nataša Keser.