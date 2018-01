Mednarodna filozofska konferenca v Moderni galeriji

V Moderni galeriji Ljubljana bo od 11. do 14. januarja potekala mednarodna filozofska konferenca Concept/s: Hegel's Aesthetics, ki jo organizira mednarodno heglovsko združenje Aufhebung. Hegelova predavanja o Estetiki–nemara najmanj raziskano delo avtorja Fenomenologije duha–je del živahne nemške tradicije, ki se razteza od Lessinga, Kanta, Schillerja, Goetheja pa vse tja do Nietzscheja, Heideggerja, Adorna in drugih.

Heglova filozofija umetnosti obsega široko paleto topik, od antične arhitekture do modernega teatra, od religioznega slikarstva do sekularne literature. Vendar Heglove najbolj zanimive intervencije niso samo tiste, ki so bile spodbujene ali pa so same vplivale na distinktivno filozofsko disciplino estetike, temveč predvsem tiste, ki so nas opremile s preciznim konceptualnim aparatom za naše lastne sodobne debate o umetnosti. Eden izmed najbolj eminentnih primerov je zagotovo Heglova teza, da umetnost tekom zgodovine postaja vse bolj filozofska v skladu z logičnim razvojem ideje/ideala lepote–teza, ki je postala podlaga za kasnejše spekulacije o koncu umetnosti, in ki je anticipirala različne debate glede statusa moderne konceptualne umetnosti. Vse te teme niso relevantna samo za sodobne teorije umetnosti, marveč nam lahko pomagajo redefinirati sam status filozofije kot take.

Program:

Četrtek, 11. januar

18:00 | RAZSTAVA | Atej Tutta, Bara Kolenc, Mirt Komel: Heglov Begriff

19:00 | PREDAVANJE | Rebecca Comay: Dramaturgija dialektike; moderira: Mirt Komel

Petek, 12. januar

11:00 | PREDAVANJE | Mladen Dolar: Endgame estetika: od Hegla do Becketa; Moderira: Bara Kolenc

14:00 | PANEL 1 | (Post) konceptualna umetnost | Marko Jenko: Hipoteza o konceptualni umetnosti; Armin Schneider: Izvirna beseda; Mara Ambrožič: Sporna trajnost: razmišljanja o post-konceptualni umetnosti, angažiranosti in kulturni ekologiji; Moderira: Ana Jovanović

16:00 | PANEL 2 | Umetnost in svoboda | Anna Longo: Svoboda, razum in umetnost: Fichte vs. Hegel; Stefan Hölscher: Hegel o slikarstvu: predmeti, ki se skrivajo za površinami; Rok Benčin: Berači za ideal: Rancierejev Hegel; Moderira: Martin Hergouth

19:00 | DISKUSIJA | Konec zgodovine, konec umetnosti | Keti Chukrov: Od resnice umetnosti do neskončnega konca; Sami Khatib: Estetika kot čutna supra-čutna znanost: Hegel-Marx-Benjamin; Moderira: Peter Klepec

Sobota, 13. januar

11:00 | PREDAVANJE | Andrew Cole: Filozofija figure; Moderira: Gregor Moder

14:00 | PANEL 3 | Umetnost in literatura | Libera Pisano: Revolucionarna moč pesmi; Eva Ruda: Konec umetnosti v romanu; Mirt Komel: Lacanov vozel se dotika Joyca; Moderira: Mara Ambrožič

16:00 | PANEL 4 | Umetnost komedije | Rachel Aumiller: Striparski splavi; Alfie Bown: Komediant Hegel; Austin Gross: Izginjajoča parabaza: Heglovo revidirano poročilo o komediji; Moderira: Ana Jovanović

19:00 | DISKUSIJA | Alenka Zupančič: Objektivni humor; Robert Pfaller: Smejanje, ljubljenje in nizke stvari; Moderira: Gregor Moder

Nedelja, 14. januar

14:00 | PANEL 5 | Umetnost in lepota | Florian Endres: Umetnost in druga narava; Martin Hergouth: Hegel, lepota in zver; Jošt Bartol: Seks, umetnost in Hegel: Iskanje idealne lepote v spolnih dejanjih; predseduje: Mirt Komel

16:00 | PANEL 6 | Umetnost in družba | Samo Tomšič: Delo umetnosti; Ben Hjorth: Das Handelnde Geist: (Kaj) Aufheben opravlja?; Matt Ossias: Umetnost brez smrti ali smrt umetnosti?; predseduje: Bara Kolenc

19:00 | PREDAVANJE | Frank Ruda: Takt Absolutnega; predseduje: Goran Vraneševič