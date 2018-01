Slovenske novinarje, ki so v Bosni iskali posojilodajalko SDS Dijano Đuđić, odpeljali na zaslišanje

Policisti so novinarjem, ki so sicer bosansko-hrvaško mejo prečkali brez težav, dejali, naj gredo z njimi na policijsko postajo, sicer jih bodo odpeljali s silo

Kot je poročal tudi portal Oslobođenje ...

© Oslobođenje

Po poročanju portala 24ur je lokalna policija v Prijedoru v Bosni in Hercegovini (BiH) pridržala novinarsko ekipo Sveta in 24ur. Dva novinarja in snemalca so na terenu iskali podatke o Dijani Đuđić, ki je največji slovenski opozicijski stranki SDS posodila 450.000 evrov. Po poročanju omenjenega medija je, medtem ko so intervjuvali mimoidoče, do njih pristopila lokalna policija in jih na podlagi suma terorizma odpeljala na zaslišanje. Gre za zgodbo, ki jo je prvi razkril časnik Večer.

Novinarski ekipi Sveta in 24UR sta danes odšli v Bosno in Hercegovino po poteh zgodbe o 32-letni Dijani Đuđić, pri kateri je največja slovenska opozicijska stranka SDS najela kredit v višini 450.000 evrov.

Novinarja sta z dvema snemalcema na terenu v Prijedoru zbirala informacije o Dijani Đuđić, zvonili so na njenem domačem naslovu. Bili so na javni površini in zgolj spraševali mimoidoče, če o njej kaj vedo.

"Novinarja sta z dvema snemalcema na terenu v Prijedoru zbirala informacije o Dijani Đuđić, zvonili so na njenem domačem naslovu. Bili so na javni površini in zgolj spraševali mimoidoče, če o njej kaj vedo, nakar je do njih pristopila lokalna policija in jih na podlagi suma terorizma pridržala. Policisti so novinarski ekipi, ki je sicer bosansko-hrvaško mejo prečkala brez težav, dejali, naj gre z njimi na policijsko postajo, sicer jih bodo odpeljali s silo. Menda naj bi organi pregona na kraj dogodka prispeli potem, ko so prejeli več (anonimnih) prijav, da je v Prijedoru slovenska novinarska ekipa," so še zapisali na portalu 24ur. Po približno polurnem zaslišanju naj bi nato policisti "obrnili ploščo" in jih izpustili na prostost.

Oslobođenje pa poroča, da se je na dogajanje že odzvala tudi tamkajšnja policija: "Ni res, da so bili privedeni. Prebivalci Prijedora so prijavili, da novinarji neke televizijske hiše iz Slovenije na terenu opravljajo anketo, zato smo tja poslali dva policista, da preverita, za kaj gre. Policista sta novinarje pospremila na policijsko postajo, da bi tam pojasnili, kaj se dogaja. Potem, ko so dali izjavo, smo jih izpustili na prostost."

Po podatkih iz Ajpesa je Dijana Đuđić od marca 2016 lastnica družbe Moj kafein, ki je registrirana za gostinstvo, športne in druge poslovne dejavnosti, svoj sedež pa ima na Stari cesti 20 v Spodnjih Hočah. A tam o njej in omenjeni družbi ne vedo ničesar. Družba je od oktobra lani v postopku izbrisa, prav tako velja za davčnega neplačnika.

Posojilo je tudi slabo zavarovano, saj manjšinski delež založbe Nova obzorja ni finančno ustrezen. Poleg tega, da s posojilno pogodbo ni bila opravljena cenitev Novih obzorij, pa je nenavadna tudi morebitna konverzija posojila z lastniškim deležem SDS pri Novih obzorij, saj to pomeni, da se v primeru neplačila posojila delež SDS ne bi znašel na dražbi, temveč bi z njim razpolagala Đuđićeva, je poročal Večer. Omenjeni časnik je tudi razkril, da je Nova KBM Dijani Đuđić, posojilodajalki SDS, račun zaprla.