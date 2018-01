Nocoj v oddaji Intervju: Grega Repovž, urednik Mladine

Ksenija Horvat bo ob 21.55 na 1. programu TV Slovenija gostila urednika Mladine

Tokratni gost nedeljskega Intervjuja na TV Slovenija bo odgovorni urednik Mladine Grega Repovž. Pogovor si boste lahko ogledali ob 21.55 na 1. programu nacionalne televizije. Med drugim ga bo voditeljica Ksenija Horvat spraševala o tem, kaj lahko pričakujemo od letošnjih volitev, koga bo podprla Mladina, kakšen je odnos leve politike do socialne države in enakopravnosti vseh vrst, pa tudi katere so ključne razvojne teme v Sloveniji in v Evropi. Spregovorila bosta tudi o Mladini nekoč in danes ter se dotaknila tudi zunajnovinarskih aktivnosti tokratnega gosta v oddaji Intervju.