Prešernovi nagradi Borisu A. Novaku in Janezu Mejaču

Veliki Prešernovi nagradi bosta letos prejela literat Boris A. Novak in baletnik Janez Mejač

Boris A. Novak, prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo 2018

© Borut Krajnc

Kot so danes sporočili na novinarski konferenci Prešernovega sklada, so bosta Prešernovi nagradi za življenjsko delo prejeka pesnik, dramatik in prevajalec Boris A. Novak ter baletni solist, koreograf in režiser Janez Mejač.

Letošnji nagrajenci Prešernovega sklada pa so snemalec Marko Brdar, igralec Matej Puc, dramatičarka Simona Semenič, koreografinja Valentina Turcu, fotograf Boris Gaberščik in umetnica Maja Smrekar.

Prešernovim nagrajencem bodo nagrade izročili na slovesnosti, ki bo potekala 7. februarja, na predvečer slovenskega kulturnega praznika, Prešernovega dne.

»Po letih intenzivnega pisanja, ko sem oživil svoje mrtvece, se z njimi intenzivno pogovarjal, se mi zdi, da nekatere stvari bolje razumem, druge, ki so bile prej jasne, pa niso več tako jasne.« (Boris A. Novak)

Boris A. Novak je naš prvi pesnik po Prešernu, ki se je lotil pesnjenja epa. Posvetil se je »razgaljenju« tragedije zgodovine Slovencev in Slovenk v zadnjih dveh stoletjih in nastal je najobsežnejši ep zadnjih desetletij v svetovni književnosti. Več o Novakovi zadnji stvaritvi si lahko preberete na tej povezavi.