Mladinin oder na Lentu vabi glasbene ustvarjalce

Objavljamo razpis, ki ga bomo zaključili 5. marca

© Mladina

Leto je naokoli in Mladinin oder je ponovno postavljen. Kot vsako leto, že trinajstič zapored, zbiramo prijave obetavnih glasbenih izvajalcev, bendov, elektronskih producentov, didžejev in vidžejev za nastop na našem odru v jazz klubu Satchmo v okviru Festivala Lent 2018. Mlade glasbene ustvarjalce in ustvarjalke vabimo, da do 5. marca izpolnijo prijavni obrazec na spletni strani mladininoder.eu in tako dobijo priložnost, da zaigrajo na enem od največjih festivalov v regiji, ki obenem velja za enega od najboljših tovrstnih festivalov v Evropi.

Poslanstvo Mladininega odra je, da je okno v svet glasbenih novosti, trendov in inovacij, ki jih prinašajo neuveljavljeni in neodvisni glasbeni ustvarjalci iz Slovenije in tujine. Vsako leto pridobiva na prepoznavnosti tako v domačkem kot tudi v mednarodnem prostoru, o čemer priča tudi kopica mednarodnih prijav, ki so na razpis odra lani prispele z vseh koncev Evrope in celo iz Mehike.

Čeprav eden najmanjših, vsekakor ostaja eden najpomembnejših členov Festivala Lent, saj daje priložnost glasbenikom in skupinam, ki so sicer omejeni na posamezne scene in manjše klube, da se predstavijo pred širšo festivalsko publiko. Publiki pa, da spozna, kaj aktualnega se dogaja na glasbenem področju in kaj prinaša glasbeni izraz sedanjosti in prihodnosti.

Ter, seveda, kot je za Mladinin oder značilno, tudi kakovostne klubske špile in zabave, ko se program na drugih lentovskih odrih zaključi. Oder bo tudi letos gostoval v jazz klubu Satchmo, kjer se že od leta 2013 preigrava jagodni izbor ustvarjalcev iz Slovenije, Francije, Srbije, Hrvaške, Nizozemske, Avstrije, Madžarske, Makedonije, Litve in še od kod.

Pogumno nad razpis!