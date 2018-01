Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo glasbenih plakatov appointMENT, na kateri bodo predstavljena dela 67 ustvarjalcev, ki so se preizkusili v riso printu oziroma tiskanju z risografom, projekcijo filma Manifest v režiji Juliana Rosefeldta, ki ponuja dvanajst zgodb oziroma umetniških manifestov 19. in 20. stoletja - od komunizma, dadaizma in nadrealizma - do dogme, premiero 6-urnega performansa Skupaj v izvedbi Marka Mandića in Leje Jurišić.

Četrtek, 25. januar

V Steklenem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo ob 18.00 odprli pregledno razstavo Drugi krog, na kateri bodo predstavljeni projekti in izdelki študentov smeri Industrijsko oblikovanje na ALUO, ki so nastali pri predmetih s trajnostnimi vsebinami pod mentorstvom izr. prof. mag. Barbare Prinčič. Namen razstave je prikazati, da se bodoči oblikovalci izobražujejo v duhu evropskih smernic krožnega gospodarstva in snujejo alternative obstoječim okoljsko obremenjujočim izdelkom.

Špela Čuk in Katarina Merslavič: Torba iz zavrženih varnostnih pasov (2017)

V GalerijiGallery Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo And the serpent bites the dove / In kača ugrizne golobico, v Berlinu živečega južnoameriškega umetnika Gabriela Rossella Santillán, ki v svoji praksi združuje kritično misel in družbeni aktivizem s subtilno osebno likovno poetiko, ki se manifestira v najrazličnejših medijih, materialih in umetniških gestah. Ob 18.00 bo potekalpogovor z umetnikom o kolektivnem avtorstvu med pripadniki domorodne skupnosti Wirrarika, metodologijah osnovanih na alternativnih kritičnih epistemah ter delu z omenjeno domorodno skupnostjo in zahodnimi institucijami kot je etnološki muzej Dahlem v Berlinu.

V Koloseju Ljubljana bo ob 20.00 premiera zgodovinske kriminalne drame Ves denar sveta, ki prinaša resnično zgodbo o ugrabitvi šestnajstletnega Johna Paula Gettyja III. in o tem, kako skuša njegova obupana mati Gail prepričati njegovega dedka, milijarderja Gettyja starejšega, da plača odkupnino. Režija: Ridley Scott

V Dobri vagi Ljubljana bodo ob 20.00 odprli prodajno razstavo glasbenih plakatov appointMENT. Letošnja druga edicija projekt nadgrajuje z novo tehniko – 67 ustvarjalcev se je namreč preizkusilo v riso printu oziroma tiskanju z risografom. Risograf je varčen in okolju prijazen tiskalnik japonskega izvora, ki zaradi postopka tiskanja, podobnega sitotisku, omogoča svojevrstno prekrivanje barv in s tem unikaten videz printov. Za procesom tiskanja stoji Riso Paradiso, domače društvo ljubiteljev risografije.

Petek, 26. januar

V Galeriji Loža Koper bodo ob 18.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom Maravee Mind_ratio in strast_SKRB. Sodobna umetniška ustvarjalnost med racionalnostjo in strastjo, na kateri bodo predstavljena dela Sabe Skaberne, Mateje Kavčič, Anje Jerčič Jakob in Lare Jeranko Marconi. Postavitev dopolnjuje video dijakov liceja Sello iz Vidma, v katerem so z animacijo na sugestiven način zajeli koncept celotnega festivala. Maravee Mind je posvečen umetnosti Bigasa Lune oziroma eni od njegovih priljubljenih tematik, naravi.

Saba Skaberne: Rastoča struktura (2010)

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 projekcija filma Manifest, ki ponuja dvanajst zgodb oziroma umetniških manifestov 19. in 20. stoletja - od komunizma, dadaizma in nadrealizma - do dogme. Filmski eksperiment, v katerem v trinajstih različnih vlogah blesti Cate Blanchett, je nastal po Rosefeldtovi istoimenski večmedijski instalaciji iz leta 2015. Režija: Julian Rosefeldt. Na ogled do 1. februarja.

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 22.00 v okviru cikla Rapetek nastopil Mito, ki bo predstavil najnovejši album Bratstvo in estradstvo, na odru pa se mu bodo pridružili še Šuljo, Blaž in YNGFirefly.

Sobota, 27. januar

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 18.00 premiera 6-urnega performansa Skupaj v izvedbi Marka Mandića in Leje Jurišić, ki je nastal v sodelovanju z režiserjem Bojanom Jablanovcem in pisko Semiro Osmanagić. Dvojec se v predstavi ukvarja z večnim idealom performansa in večno nerazrešljivo težavo politike: kaj pomeni biti skupaj in kako biti skupaj?

© Matija Lukić

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Milana Jesiha Grenki sadeži pravice, ki naslavlja vprašanja vloge in moči jezika, slovenskega jezika in njegovega statusa v svetu, pa tudi stvariteljske moči, ki jo ima Jesihova pisava – in s katero je besedilo okužilo tudi ustvarjalce. Jezik je polje svobode, a hkrati tudi nasilja in izključitve. Predstava skozi različne uprizoritvene načine uteleša gesto, ki jo je Jesih zarisal v nepreglednem toku premnogih situacij in nestalnosti likov znotraj drame. Avtorja priredbe: Jan Krmelj, Katja Markič, režija: Jan Krmelj

V Slovenski kinoteki Ljubljana bodo ob 20.00 odprli 4. festival Lezbična četrt ob 30. letnici ustanovitve Lezbične sekcije Škuc-LL. Na ogled bodo kratki filmi ameriške režiserke in aktivistke Jan Oxenberg: Domači posnetki (1973), Jaz pa nisem taka (1974) in Komedija v šestih nenaravnih dejanjih (1975).