Boj proti sistemu ekstremno nizkih stroškov v škodo zaposlenih

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair, ki je leta 2016 ustvaril 1,32 milijarde evrov dobička, pilotom ne zagotovi niti brezplačne vode

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair nad oblaki vse obravnava enako. Tudi med potniki in piloti ni razlike. Piloti morajo plastenko vode, ki bi jo morali imeti na voljo brezplačno, plačati tako kot potniki. Sami si morajo organizirati prenočišča in prevoz na in z letališč. Temu hočejo narediti konec, zato so pred časom prvič v 30 letih, kolikor obstaja podjetje Ryanair, stavkali. Uspešno, saj so vodstvo prisilili k pogajanjem.

V začetku meseca je bil po poročanju die Zeit prvi sestanek med sindikatom Cockpit in vodstvom Ryanaira, ki je do zdaj kakršno koli sodelovanje s sindikatom odločno zavračal. V letu 2016 je irski nizkocenovni letalski prevoznik ustvaril 1,32 milijarde evrov dobička. S 129 milijoni prepeljanih potnikov v lanskem letu se z nemško Lufthanso poteguje za naziv največje letalske družbe v Evropi. Osnova za njegovo uspešnost so nizke cene vozovnic, te pa lahko ponuja zato, ker na vseh področjih ohranja stroške na izjemno nizki ravni. Zaposleni se že nekaj časa pritožujejo, da so prisiljeni delati pod vprašljivimi pogoji.

Poleg vode morajo piloti sami plačati tudi uniforme, ure za obvezno usposabljanje na simulatorju, zdravniške preglede, celo dovolilnice za vstop na letališča. Del teh izdatkov jim Ryanair sicer pokrije v okviru plače s pavšalom, vendar v sindikatu pravijo, da tovrstni stroški ne morejo biti del plače. V Ryanairu se tudi hvalijo, da njihovi piloti letijo pet dni zapored, potem pa imajo štiri dni prosto. Veliko pilotov pravi, da pogosto ni tako. Sindikat Cockpit zato zahteva vključitev tega pravila v kolektivno pogodbo, pravi James Phillips, član vodstva sindikata.

Ryanairovi piloti se morajo pogosto seliti, ko družba zmanjša ali preseli bazo na letališčih. Družba bi jim zato po mnenju sindikata morala plačati vsaj stroške selitve. Eden največjih problemov v očeh sindikata pa je, da je od 380 pilotov, ki jih ima Ryanair v Nemčiji, tretjina pogodbenih sodelavcev. James Phillips upa, da bodo vsi piloti kmalu redno zaposleni. Konec decembra je državno tožilstvo v mestu Koblenz vložilo tožbo proti več podjetjem, ki so za Rayanair najemala pilote, ker naj bi skoraj deset let goljufala pri plačilu prispevkov za socialno varnost za 277 pilotov. V Ryanairu so za die Zeit pojasnili, da imajo »majhno število« pogodbenih pilotov, ki svojih socialnih prispevkov verjetno niso obračunavali pravilno.

Prvi mož Ryanaira Michael O’Leary je glede pogajanj s sindikati povedal, da priznanje sindikata za njegovo podjetje pomeni bistveno spremembo, vendar pa je radikalne spremembe v preteklosti že uspešno prestalo. Po začetku pogajanj s sindikatom Cockpit, ki sicer lahko zastopa le zaposlene v Nemčiji, so se pripravljeni upreti tudi zaposleni drugod po Evropi. Njihovo geslo je zdaj »enotnost«. Do zdaj je vodstvo Ryanaira zaposlene v svojih 80 bazah po Evropi izigravalo – pilote proti kopilotom, redno zaposlene proti pogodbenim sodelavcem. Tega zdaj ne dopuščajo več. Podobne pogovore kot Cockpit v Nemčiji, so z vodstvom Ryanaira že začeli tudi sindikati na Irskem, Portugalskem in v Italiji.

Trenutek za pogajanja je pravi, saj pilotov v Evropi primanjkuje. Ti zaradi boljših plač odhajajo v azijske letalske družbe, zlasti na Kitajsko.

