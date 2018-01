Kakšne gospodarske priložnosti predstavlja konoplja za Slovenijo?

Danes ob 18. uri bo v Ljubljani potekala okrogla miza, ki napoveduje predlog zakona o konoplji

Stojnica za ozaveščanje in informiranje o konoplji

© Matej Pušnik

Kakšne gospodarske priložnosti predstavlja konoplja za Slovenijo? Kakšne so izkušnje podjetnikov, ki so jo postavili v srce svojih poslovnih načrtov? Kako nanjo zrejo uporabniki, uradniki in javnost? To so iztočnice pogovora, ki bo potekal danes ob 18. uri v klubu Maxi v Ljubljani. S tem obenem svojo pot v Državni zbor začenja tudi predlog zakona o konoplji, ki sta ga skupaj ustvarila Piratska stranka in Krog mladih SMC.

Na okrogli mizi bodo sodelovali Petra Greiner (ustanoviteljica Zavoda 13, mama otroka s posebnimi potrebami, Slovenka leta), prim.mag. Dušan Nolimal (ICANNA, mednarodni inštitut za kanabinoide/NIJZ), odvetnica Varja Holec (odvetniška družba Mramor, Sorta in Holec), Samo Chromy (član upravnega odbora zadruge Konopko) in Renata Roban (Slovensko društvo hospic), omizje pa bo moderirala igralka in TV voditeljica Zvezdana Mlakar.

Vabljena je tudi zainteresirana javnost, vstop je prost.