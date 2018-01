Vpliv spola na kariero

V petek, 26. januarja, bo v Hiši Evropske unije potekala okrogla miza z naslovom Izzivi in priložnosti za ženske v podjetništvu: vpliv spola na kariero

© US Photography / Selver Učanbarlić / Pixabay

Okrogla miza z naslovom Izzivi in priložnosti za ženske v podjetništvu: vpliv spola na kariero, ki jo skupaj pripravljata pisarna zagovornika načela enakosti in francosko veleposlaništvo v Sloveniji, bo potekala v petek, 26. januarja, ob 11. uri v Hiši Evropske unije na Dunajski cesti 20.

Pogovor bo moderiral zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki bo uvodoma, skupaj z Marion Paradas, veleposlanico Francije, udeležence tudi nagovoril.

Na dogodku omizja bodo sodelovale Tomislava Blatnik, predstavnica francoskega podjetja Samsic v Sloveniji, Živa Humer, raziskovalka na Mirovnem inštitutu, Melanie Seier Larsen, partnerica v Boston Consulting Group in članica vodilne ekipe za Jugovzhodno Evropo (TBC) in Andreja Poje, izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Razprava se bo dotaknila mnogoterih izzivov, s katerimi se ženske spopadajo na svoji karierni poti – dostop do financ in informacij, usposabljanje, usklajevanje dela in družine ipd. Prav tako pa bodo panelistke spregovorile o primerih dobrih praks in uspehov, izhajale bodo tudi iz svojih lastnih izkušenj, so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.

Predviden potek dogodka, ki bo potekal v slovenskem jeziku, zagotovljeno pa bo tudi simultano prevajanje v angleščino, bo sledeč: ob 11. uri bo nagovor in pričetek okrogle mize, ob 13. uri možnost pogovora z gosti, ob 14. uri pa je predviden zaključek.