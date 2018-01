Pretesne povezave centralne banke s finančno industrijo

Evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly od predsednika Evropske centralne banke (ECB) Maria Draghija zahteva, da odstopi od članstva zasebne skupine finančnikov Skupina 30

ECB

© Solvency Ii Wire / www.solvencyiiwire.com

Predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Dragi naj do konca mandata odstopi od članstva v svetovalni skupini o mednarodnih gospodarskih in denarnih zadevah Skupina 30 (Group of 30), predlaga evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly. Prihodnjim predsednikom ECB pa predlaga, naj se ne včlanijo v to skupino, ki je zasebna organizacija s sedežem v Washingtonu.

Njeni člani so guvernerji centralnih bank, bankirji in akademiki. Včlaniti se je mogoče le na podlagi povabila. Kot poroča Reuters, visoki predstavniki finančne industrije, akademiki, sedanji in nekdanji politiki v okviru Skupine 30 za zaprtimi vrati razpravljajo o globalnih finančnih zadevah. Poleg Draghija so člani te skupine tudi guverner Bank of England Mark Carney, guverner kitajske centralne banke Zhou Xiaochuan, prejšnji guvernerji, Bank of England, kitajske in ameriške centralne banke Federal Reserve, dva nekdanja finančna ministra ZDA in nekdanji guverner japonske centralne banke.

Člana Skupine 30 sta direktorja Bayerische Landesbank, ki jo nadzoruje ECB, in ameriške velebanke JPMorgan, katere podružnico v Luksemburgu nadzoruje ECB, pred kratkim je član postal tudi prvi mož španske banke Santander, ki jo prav tako nadzoruje ECB. Člana skupine sta prav tako Axel Weber in Tidjane Thiam, prva moža švicarskih bank UBS in Credit Suisse, ki imata več podružnic v območju evra. Tudi te nadzoruje ECB.

Emily O'Reilly meni, da bi se Draghi moral odpovedati članstvu zato, ker so člani Skupine 30 tudi predstavniki bank, ki jih neposredno in posredno nadzira ECB. »ECB sprejema odločitve, ki neposredno vplivajo na življenje milijonov ljudi,« je sporočila varuhinja. Po finančni krizi in ob dodatnih pooblastilih za nadzor bank v državah članicah, ki jih je dobila ECB v zadnjih letih, je pomembno, da Draghi javnosti pokaže jasno mejo med ECB kot nadzornikom in finančno industrijo.

Emily O'Reilly meni, da ECB lahko še naprej sodeluje v javnih dejavnostih Skupine 30, enako kot sodeluje z drugimi deležniki, to pomeni, da prisluhne tudi njenim stališčem. To sodelovanje pa mora biti transparentno, kolikor je le mogoče, in ne sme temeljiti na članstvu, ki predstavlja tesnejše odnose in spodkopava transparentnost.

ECB ni uspelo varuhinje prepričati, da bi ukinitev članstva Maria Draghija v Skupini 30 škodovalo interesu javnosti. Emily O'Reilly ECB predlaga, da odnose s Skupino 30 uskladi s svojimi pravili vodenja in kodeksom. Na zasedanja Skupine 30, ki so odprta tudi za nečlane, naj ECB svoje predstavnike pošilja le, če so dnevni redi javno objavljeni in zaključki ne bodo tajni. ECB je ta predlog zavrnila.

Varuhinja ECB hkrati še predlaga, da poostri svoja etična pravila tako, da na vseh sestankih člane izvršilnega odbora spremlja eden od zaposlenih ECB. ECB bi morala sprejeti tudi jasna pravila za svoj nadzorni odbor.

Emily O'Reilly je preiskavo glede članstva Maria Draghija v Skupini 30 izvedla na podlagi pritožbe organizacije Corporate Europe Observatory, ki ECB očita preveč tesne povezave s finančno industrijo, kar se odraža tudi v tem, da predstavniki finančne industrije predstavljajo večino članov svetovalne skupine ECB. To je bila že druga pritožba, ki se je nanašala na odnose med ECB in Skupino 30. Pfrejšnji evropski varuh človekovih pravic je na podlagi pritožbe, ki jo je dobil leta 2012, leta 2013 ugotovil, da je odnos med ECB in Skupino 30 na splošno v skladu s pravili o neodvisnosti, ugledom in integriteto ECB. Sedanja varuhinja pojasnjuje, da je sprejela drugačno odločitev zato, ker je ECB med tem dobila nove pristojnosti za nadzor bank v državah članicah.

V ECB so za Reuters povedali, da so seznanjeni z odločitvijo Emily O'Reilly in bodo nanjo odgovorili v doglednem času. Povedali so tudi, da imajo koristi od izmenjave mnenj v okviru Skupine 30. Priporočila varuhinje niso zavezujoča.

Draghijevo članstvo v Skupini 30 ni edini razlog za očitke ECB, da je preveč tesno povezana s finančno industrijo. To po mnenju kritikov velja tudi za množične nakupe dolga podjetij, ravnanje z bankami v težavah in zaposlitev Draghjijevega glavnega svetovalca. Nemškega ekonomista Rolanda Strauba je zaposlil brez razpisa.

V ECB se na kritike o preveč tesnih povezavah s finančno industrijo odzvali z obljubo, da bodo organizirali redne sestanke s podjetniki zunaj finančne industrije.