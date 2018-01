REJVikend

Elisa Batti & Cyb

V Channel Zero prihaja francoski producent Soudiere, član ekipe Purpleposse, ki je v svoji karieri je sodeloval z znanimi imeni, kot so DJ Smokey, Drae da Skimask in GRXGVR. V K4 bosta v okviru serialke Just A Dance vrtela rezidenta Den7el in Elovetric. V Klubu Monokel bo nastopila italijanska glasbenica in producentka Elisa Batti, ki živi v Amsterdamu. Predstavila bo svoj zadnji projekt, ki je nastal v sodelovanju z italijanskim producentom, bobnarjem in DJ Cybom.

Petek, 26. januar

(20.00): Žmauc Ljubljana: Levanael (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Legs Dean)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Monday (DJ set)

(22.00): Trainstation Subart Kranj: Chagadelia (Ruby My Dear, Zwook, EaAruru, NiBiru, SelGor)

ygkPhYCMrxQ

(23.00): K4 Ljubljana: Gibanica (Lineup: Sigma5 showcase: Mind Machines Live!, Tion, Blasted. Chilli Space: Dojaja, Zergon, Organon; VJ: 5237)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Elisa Batti & Cyb (analogni avdio-vizualni set; podpora: Kris & Aleks)

27bpI8q64wE

(23.00): Terminal Club Ljubljana: The Music Lab - Flash Back Oldies Goldies (Dave Manali, Lab Doctors, Alex Nemec. Bartez, Crocy, Chibba, Pohalino)

K0yrI-HMSQQ

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Naj)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Snif (Line up: DVMIR, Mitac, Soudiere/Fra, Shao b2b Tikach, Lil Ris)

j7BW9OJOu7A

Sobota, 27. januar

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Volk)

(21.30): Mostovna Solkan: Janko (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Den7el (Just a Dance, Elovetric; VJ: 5237)

G8mD3PqY_io

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Lezbična četrt (DJ-ke: Noir, Blönduós, Kamasutra; VJ: Koala)