Tudi tretjina Janševih volivcev meni, da je kredit SDS sporen

Kar 72,8 odstotka vseh anketirank in anketirancev je odgovorilo, da je posojilo, ki ga je SDS najela pri Dijani Đuđić, sporno. Da slednje dejanje ni bilo sporno meni zgolj 14,4 odstotka vprašanih.

Janez Janša je bil za predsednika stranke SDS izvoljen na kongresih stranke v letih 1993, 1995, 1999, 2001, 2005, 2009 in 2013 in 2017 ... oziroma je na čelu SDS neprekinjeno že 25 let.

Po javnomnenjski raziskavi Vox populi, ki jo za Dnevnik in RTV Slovenija pripravlja Ninamedia, delo vlade kot uspešno ocenjuje 38,6 odstotka vprašanih, kot neuspešno pa 56,1 odstotka. Če bi bile volitve v nedeljo, bi največ vprašanih (13,7 odstotka) obkrožilo stranko SD, ne vem tako tesno za petami pa ji sledi SDS z 11,9-odstotno podporo. Janševi stranki je padlo tudi zaupanje njenih volivk in volivcev, saj jih le 53 odstotkov meni, da posojilo, ki ga je SDS najela pri Dijani Đuđić, ni sporno, medtem ko tretjina volivcev SDS ocenjuje, da gre za sporen kredit.

Kar 72,8 odstotka vseh anketirank in anketirancev pa je odgovorilo, da je omenjeno posojilo, ki ga je SDS najela pri Dijani Đuđić, sporno. Da slednje dejanje ni bilo sporno meni zgolj 14,4 odstotka vprašanih. Med slednjimi pričakovano prevladujejo volivci SDS.

Privrženci drugih strank so do ravnanja SDS še mnogo bolj kritični, najbolj privrženci SD. Da posojilo ni sporno, je ocenil le en odstotek volivcev SD, sedem odstotkov privržencev Liste Marjana Šarca, devet odstotkov privržencev Levice, 14 odstotkov volivcev SMC in NSi ter 17 odstotkov privržencev DeSUS.

Največji opozicijski stranki (SDS), ki bi jo decembra volilo največ, 12,9 odstotka vprašanih, je podpora padla za odstotno točko. Na tretje mesto se je povzpela Lista Marjana Šarca, ki bi jo volilo 8,8 odstotka vprašanih, sledi največja vladna stranka SMC z 8,3 odstotka podpore vprašanih. DeSUS in tudi Levico bi volilo 5,2 odstotka vprašanih, NSi pa 3,5 odstotka. Zunajparlamentarno stranko SLS bi volilo 2,8 odstotka vprašanih, medtem ko je kar 31,1 odstotka neopredeljenih. Da se sploh ne bi udeležili volitev, jih je odgovorilo sedem odstotkov.

Izračun sedežev v DZ po navedbah Ninamedije kaže, da bi jih SD imela 20, SDS 18, Lista Marjana Šarca 13, SMC 12, Levica in DeSUS po osem, NSi pet in zdaj zunajparlamentarna SLS štiri.

Raziskava kaže, da se je v primerjavi z merjenjem javnega mnenja v prejšnjem mesecu zmanjšal delež tistih, ki ocenjujejo delo vlade kot uspešno, in sicer z 41,5 na 38,6 odstotka. Delež tistih, ki delo vlade ocenjujejo za neuspešno, se je s 54,9 odstotka povečal na 56,1 odstotka.

Na vrhu lestvice politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor, sledita evropska komisarka Violeta Bulc in kamniški župan Marjan Šarec. Za njimi se uvrščajo evropska poslanka Tanja Fajon, predsednik državnega zbora Milan Brglez, predsednik SD in kmetijski minister Dejan Židan, predsednik DeSUS in zunanji minister Karl Erjavec in za njim predsednik vlade in predsednik SMC Miro Cerar.

Največ težav pri opredeljevanju so očitno imeli volivci NSi, saj se jih je polovica tako pri tem kot pri naslednjem vprašanju o kreditu SDS odločila za odgovor ne vem, piše spletni Dnevnik. Anketirance so vprašali tudi, ali je največja opozicijska stranka zadovoljivo pojasnila, zakaj je posojilo najela pri fizični osebi iz Bosne in Hercegovine. Pritrdilno je odgovorilo 13,7 odstotka vprašanih, nikalno pa 69,3 odstotka.

Telefonsko javnomnenjsko raziskavo Vox populi je za Dnevnik in Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) med 16. in 18. januarjem na vzorcu 700 oseb opravila agencija Ninamedia.