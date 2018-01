MENT Ljubljana prejel dve evropski nagradi

Od 31. januarja do 2. februarja bo potekal glasbeni festival in konferenca MENT Ljubljana, ki bo povezal devet različnih prizorišč v Ljubljani

V organizaciji Kina Šiška bo od 31. januarja do 2. februarja na različnih prizoriščih v Ljubljani potekala že četrta edicija glasbenega festivala in konference MENT Ljubljana, ki je prejšnji teden v okviru največjega evropskega showcase festivala Eurosonic Noorderslag prejel dve nagradi European Festival Awards, ki jih podeljuje največje združenje evropskih festivalov Yourope.

European Festival Awards (EFA) od leta 2009 podeljujejo najboljšim evropskim glasbenim festivalom. Za leto 2017 so izbirali med približno 350 festivali v petnajstih različnih kategorijah. Festival in konferenca MENT Ljubljana je bil novembra uvrščen med kandidate za izbor v kategorijah za najboljši manjši festival (Best Small Festival) in najboljši klubski festival (Best Indoor Festival). Svoje glasove sta prispevali žirija in javnost, ki sta MENT Ljubljana izbrali za najboljša v omenjenih kategorijah. V vsaki od kategorij se je za naziv skupaj z MENT Ljubljana potegovalo deset festivalov. Poleg MENT-a so med letošnjimi dobitniki nagrad tudi festivali EXIT, Sziget, Roskilde, Pohoda, Down The Rabbit Hole, Goodlive (promotor berlinske Lollapalooze) in drugi.

Na letošnji konferenci MENT Ljubljana o glasbeni industriji in kreativnosti bosta sodelovala tudi Helen Smith (predsednica združenja več kot 4000 neodvisnih založnikov IMPALA) in Seymour Stein (podpredsednik založbe Warner Bros. Records in soustanovitelj založbe Sire, h kateri je v svoji karieri privabil Ramones, Talking Heads, Madonno, Ice-T-ja, The Cure, Depeche Mode, The Smiths in druge).

MENT Ljubljana bo prizorišče srečanj različnih mrež, in sicer nadzornega sveta združenja neodvisnih založnikov IMPALA, mreže 14 evropskih koncertnih dvoran Liveurope in novonastale platforme INES, ki jo tvori osem evropskih showcase festivalov. Poleg tega se bo na MENTu 2018 odvilo tudi prvo srečanje novinarjev najbolj svetovnega glasbenega medija beehype, ki bo na MENTu gostil tudi svoj oder.

V glasbenem delu festivala bodo med drugim nastopili: Young Fathers (VB), Algiers (ZDA), Antropoloops (Špa), Dorit Chrysler (A/ZDA), Lucidvox (Rus), The Guru Guru (Bel), Úlfur Úlfur (Isl), Sheep Got Waxed (Litva), Farveblind (Dan), od domačih izvajalcev pa Futurski, YGT live!, Neomi, Mrfy, Kikimore, Darla Smoking, Katja Šulc in drugi.

Poleg festivala in konference MENT Ljubljana čez leto deluje tudi platforma MENT, ki podpira in promovira slovenske izvajalce in avtorje v tujini – s poudarkom na dogodkih, kot so Tallinn Music Week, INmusic Festival, Reeperbahn Festival, Eurosonic Noorderslag, Waves Vienna, Budapest Showcase Hub, Liverpool Sound City, Taksirat Festival, Moscow Music Week… V okviru dejavnosti platforme MENT je v letu 2017 na različnih tujih festivalih in prizoriščih nastopilo 12 slovenskih zasedb ter izvajalcev in skupaj izvedlo 15 nastopov.