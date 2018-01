Mesto sredi digitaliziranega sveta

Skupinska razstava, ki združuje projekte petih mladih umetnic in umetnikov na temo komunikacije

Valerie Wolf Gang: Wet Dreams

V UGM Studiu Maribor bodo v petek, 26. januarja ob 19.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom "Hej, me v redu slišiš?", ki združuje projekte petih mladih umetnic in umetnikov – Nike Ham, Emila Kozoleta, Ize Pavline, Dorotee Škrabo in Valerie Wolf Gang. Razstavljeni projekti so bili leta 2016 in 2017 izvedeni v okviru iniciative za podporo mladih umetnikov U30+ v produkciji Zavoda za sodobne umetnosti Aksioma v Ljubljani, kjer se je vsak avtor predstavil na samostojni razstavi. Ob 18.30 bo po razstavi vodil kurator Jure Kirbiš.

Ekipa Aksiome je mladim umetnicam in umetnikom ponudila mentorstvo, produkcijska sredstva, prostor za izvedbo, tehnično opremo in podporo, promocijo, foto in videodokumentacijo ter možnost gostovanj, ki je sedaj uresničeno z razstavo v UGM Studiu, kjer so projekti prvič prikazani skupaj, povezani v celoto.

"Skupna tema vseh razstavljenih del je komunikacija. Umetniki in umetnice se poslužujejo sodobnih komunikacijskih kanalov, družabnih omrežij, telefonskih aplikacij, raznih spletnih strani in orodij enosmernega nadzora. Te kanale v svojih delih uporabljajo kot komunikacijsko sredstvo, se z njimi igrajo, opozarjajo na njihove pomanjkljivosti, na komunikacijske šume do katerih lahko ob njihovi uporabi pride in na možnosti njihove zlorabe. Tako nagovarjajo svoje vrstnike - digitalne domorodce -, ki ta sredstva vsakodnevno uporabljajo in so navidezno resničnost digitalnega filtra v veliki meri ponotranjili. Ob tem pa poskušajo segati tudi čez zamejitve družbene hierarhije, tako generacijske kot hierarhije pozicije in vpliva. "Hej, me v redu slišiš?" je premislek o lastnem mestu sredi digitaliziranega sveta in hkrati poskus komunikacije te živete izkušnje tistim, ki jim je to okolje tuje," so zapisali ob razstavi.

Nika Ham (1991) zaključuje podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Trenutno jo navdušuje novomedijska umetnost, zaradi njenih razsežnosti in možnosti manipuliranja objektov v zelo kompaktni obliki in ker bolj natančno odseva stanje današnje družbe. Z vstopom v muzejski prostor pa je pričela tudi v performativni obliki raziskovati odnos med umetnikom in institucijo – in omejitve, ki veljajo za posameznika, ki je vpleten v srce kulturnega sistema. Veže se na redefinicijo vloge in namena javnega prostora in mesta in funkcije telesa v njem. Predstavljala se je na več skupinskih in samostojnih razstavah v MoTa Pointu, Galeriji Kresnička, University of Southapton, Biotehniški fakulteti, Celici, Dobri Vagi. Pripravljala je tudi vizualije v Klubu Tiffany in sodelovala z Mestno občino Ljubljana in Križankami pri večih projektih (od novoletne okrasitve, slikanja v živo in organiziranje slikarske šole). Dela tudi s filmskim festivalom LET'S CEE na Dunaju, kjer je že drugo leto vodja oddelka za grafično oblikovanje. V Ljubljani je zaposlena v Moderni galeriji in sodeluje z umetniško skupino Laibach.

Emil Kozole (1991) je grafični oblikovalec in tipograf, ki deluje predvsem na področju raziskovanja obeh ustvarjalnih izrazov z novimi mediji in različnimi sociološko-kulturnimi fenomeni. Za raziskovanje svojih idej uporablja predvsem kodo in tipografijo, ki se manifestirata skozi številne fizične instalacije in performanse. Zaključil je diplomski študij na ALUO v Ljubljani in magisterij na londonski šoli Central Saint Martins. Je eden od soustanoviteljev umetniškega kolektiva Freštreš in oblikovalskega studia Ljudje, s katerim je leta 2015 prejel najvišje priznanje za oblikovanje v Sloveniji, veliko Brumnovo nagrado na 7. bienalu vidnih sporočil Slovenije. Njegova dela so bila objavljena v številnih svetovnih publikacijah, kot so Wired, Der Spiegel, Le Monde in Bussines Insider, ter Mladina, Delo in Dnevnik. Njegova dela so bila med drugim razstavljena v Victoria & Albert Muzeju in Lethaby Gallery na Londonskem Design Festivalu, Galeriji Kortil v Rijeki ter Aksioma in MGLC v Ljubljani. Trenutno deluje tudi kot predavatelj pri predmetu Grafično Oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana.

Iza Pavlina (1991) zaključuje podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnosti in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2015 med drugim prejela nagrado za posebne dosežke. Za njeno delo je značilno zanimanje za problematike, ki so povezane s seksualnostjo, parafilijami ter pornografijo. Ustvarja fiktivne identitete, s katerimi vstopa v virtualni prostor, da bi raziskala pojave družbenih anomalij, odnose moči in vprašanje, kako z manipulacijo lastne podobe vzpostaviti komunikacijo z določeno ciljno skupino spletnih uporabnikov. Predstavila se je na samostojnih razstavah Talk to Strangers (Galerija erotike – Račka, Celje, 2014) in Isabelle Peacocks (Galerija sodobne umetnosti Celje, 2016). Sodelovala je tudi na več skupinskih razstavah: To ni ljubezenska pesem (Galerija Miklova hiša, Ribnica, 2014), Situacija Dogville (Projektni prostor DUM, Ljubljana, 2015), Bienale mladih umetnikov Mediterranea 17 – No Food's Land (Fabbrica del Vapore, Milano, 2015), 3. trienale mladih umetnikov Premiera 2015, (Galerija sodobne umetnosti Celje, 2015).

Dorotea Škrabo (1992) je vizualna umetnica rojena na Reki, ki živi in dela v Ljubljani. Ukvarja se predvsem s fenomenom slike v obdobju interneta - raziskuje odnose med novimi mediji, popularno kulturo in umetnostjo, zlasti v zvezi z omejitvami družbenih omrežij. V svojih kratkih spletnih videih razvija kritičen odnos do aktualnih trendov, poleg tega pa sodeluje na različnih umetniških razstavah. Dela je predstavljala na številnih skupinskih razstavah (Kino Šiška, Multimedijski center KIBLA, MoTa Point, Fotopub festival, Metricubi, CTK-RI) kot tudi samostojnih: A šalim se (Kino Šiška) in Prepovedano fotografiranje (Aksioma in Drugo more). Trenutno končuje magistrski študij grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Valerie Wolf Gang (1990), magistrica medijskih umetnosti in praks, je aktivna na področju umetniškega videa, filma in novih medijev. Njeno delo reflektira družbene in socialne konflikte, ki izhajajo iz političnih uredb in omejitev, še posebno kadar potuje in ustvarja v tujini. Pogosto sodeluje na različnih mednarodnih umetniških rezidencah, kjer razvija in realizira nove projekte. Je aktivna članica mednarodnega kolektiva Spielraum Ensamble, raziskovalne enote Famul VideoLab in članica Društva Slovenskih režiserjev. Za svoje delo je prejela številne nominacije in nagrade, med drugim nagrado Vesna za najboljši študijski film, nagrado Alumnus Optimus, Cinemasports Top Pick Jury Award, EFF Film Festival Portugal, BURI Award Italija, EAS San Francisco, dvakratno je bila nominirana za nagrado ESSL Art Award ter nagrado TESLA Award.