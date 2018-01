"Dostojno delo, dostojne plače"

Stavke javnega sektorja se je po ocenah sindikatov udeležilo 30.000 javnih uslužbencev

Današnja stavka na Kongresnem trgu

© Gašper Lešnik

Zjutraj se je začela stavka sindikatov javnega sektorja. Za stavko so se odločili v 16 sindikatih, med drugim v državni upravi, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, kulturi, sociali, tudi na javni RTV. Koliko ljudi se bo pridružilo stavki, v sindikatih niso želeli napovedovati, saj da gre za odločitev vsakega posameznika, ki se lahko nenazadnje še na dan stavke odloči, ali bo v njej sodeloval.

Pred poslopjem vlade se je ob poldne na shodu v podporo stavki zbralo nekaj tisoč zaposlenih iz različnih delov javnega sektorja iz vse Slovenije. Od vlade v prvi vrsti zahtevajo izboljšanje plač in ohranitev enotnega plačnega sistema. "Dostojno delo, dostojne plače," sporočajo na enem od transparentov. Protest se je začel z delavsko himno.

Na protestnem shodu pred vlado se je po ocenah sindikatov zbralo nekaj tisoč protestnikov. Med stavkajočimi so tudi učitelji, vzgojitelji, cariniki, lekarnarji, knjižničarji, univerze, državna uprava, različni poklici v zdravstvu ...

Zbrane je nagovorila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, ki je med drugim poudarila, da "današnja stavka ni boj elit za boljši položaj, ampak boj vseh nas za boljši položaj". "Včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri bomo vzeli," je pozvala.

Vodja koordinacije stavkovnih odborov Jakob Počivavšek pa je zbranim dejal: "Ne pristajamo na to, da v enotnem plačnem sistemu dobijo samo eni, za ostale pa zmanjka posluha in denarja." Besede govornikov so zbrani večkrat prekinili z glasnim skandiranjem in ragljami, med drugim so vzklikali "lopovi, lopovi".

Na protestnem shodu so se pridružili tudi vojaki in zaposleni na obrambnem ministrstvu, za katere sicer velja prepoved stavke. Sindikat ministrstva za obrambo je svoje člane pozval, naj vzamejo dan dopusta in se udeležijo shoda.

Transparent na današnji stavki

© Gašper Lešnik

Sindikati vlado opozarjajo, da je z ločenimi dogovori s posameznimi skupinami, v prvi vrsti zdravniki, posegla v enoten plačni sistem. Zahtevajo, da se znova vzpostavijo ustrezna razmerja in popravijo plače tudi drugim; za tiste do 26. plačnega razreda zahtevajo dvig za dva plačna razreda, višje na plačni lestvici pa za tri do štiri, saj v tem delu še niso odpravljali plačnih anomalij. Med stavkovnimi zahtevami je tudi takojšen začetek odpravljanja vseh varčevalnih ukrepov, vključno z odpravo osemodstotnega znižanja plač.

A pogajanja z vladno stranjo doslej niso bila uspešna. Po napovedi stavke so se sestali dvakrat, novo srečanje med pogajalci obeh strani pa zaenkrat ni predvideno. Glavni vladni pogajalec minister za javno upravo Boris Koprivnikar zagotavlja, da je vlada pripravljena na dialog, a ne more sprejemati zavez, ki bi bile škodljive za državo. Po vladnih izračunih bi namreč vse stavkovne zahteve pomenile 991 milijonov evrov in je zato nemogoče ugoditi vsem. Sindikatom pa sporoča tudi, da osnove za plačilo stavke ni.

V vladi so ponovili oceno, da današnja stavka, kakor tudi vse napovedane stavke sindikatov javnega sektorja, niso upravičene.

V vladi pa so ponovili oceno, da današnja stavka, kakor tudi vse napovedane stavke sindikatov javnega sektorja, niso upravičene. Masa za plače v javnem sektorju se je v zadnjih dveh letih povečala za več kot deset odstotkov, povprečna plača se je dvignila za sedem odstotkov, so navedli v uradu vlade za komuiniciranje. Ostaja pa vlada zavezana dialogu.

S tem se je danes ohromilo vsakdanje delovanje hrama demokracije, morali so prekiniti redno sejo DZ. Stavka se pozna že na recepciji, novinarjem je vstop v DZ omogočen le na izrecno povabilo. Po hodnikih je manj zaposlenih in poslancev, tudi kave ne strežejo.

Veterinarji med stavko izvajajo nujne ukrepe v primeru izbruha določenih bolezni živali in nujne ukrepe za zaščito živali, ostale naloge pa so po besedah predsednice Sindikata veterinarjev Slovenije Nataše Ajdič obstale. To je pri večjih rejcih povzročilo nekaj nejevolje, v primeru večdnevne stavke pa bi lahko trgovcem tudi zmanjkalo mesa.

Javne lekarne, med njimi tudi bolnišnične, so zaradi stavke zaprte med 10. in 13. uro. Odprte so dežurne lekarne, v Ljubljani so to Lekarna pri polikliniki na Njegoševi, Centralna lekarna na Prešernovem trgu in Lekarna Metelkova.

Stavkajo tudi na upravnih enotah, kjer pa stavka zaenkrat poteka brez težav. Na Upravni enoti Ljubljana so se stavki pridružili vsi, prav tako tudi na Upravni enoti Koper stavkajo kot kolektiv. Na Tobačni v Ljubljani je odprto le eno okence.