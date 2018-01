Tri desetletja lezbičnega gibanja

Četrta edicija festivala bo obeležila 30. letnico delovanja Lezbične sekcije ŠKUC LL.

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo od 27. januarja do 3. februarja potekal 4. festival Lezbična četrt, ki bo obeležil 30. letnico delovanja Lezbične sekcije ŠKUC LL. Oktobra 1987 je nastala lezbična skupina LL v okviru feministične skupine LILIT, ki danes velja za najstarejšo tovrstno organizacijo v Jugoslaviji in tudi vzhodni Evropi. Istočasno smo v Mladini izdali prilogo Ljubimo ženske: Nekaj o ljubezni med ženskami, ki predstavlja prvi lezbični manifest in medijski "coming out." Januarja 1988 se je skupina osamosvojila in ustanovila Lezbično sekcijo LL pri Društvu ŠKUC.

Otvoritev festivala bo 27. januarja ob 20.00 v Slovenski kinoteki s projekcijo treh kratkih filmov iz sedemdesetih, še vedno aktualna, radikalna in humorna vizualizacija lezbičnega gibanja in kulture, kultne ameriške lezbične režiserke Jan Oxenberg. Na ogled bodo Komedija v šestih nenaravnih dejanjih, Domači posnetki in Jaz pa nisem taka, ki si jih je bilo mogoče ogledati na prvem festivalu lezbičnega filma Teden lezbiškega filma leta 1988. Sledil bo otvoritveni žur v Klubu Monokel, na katerem bodo nastopile DJ-ke Kamasutra, Noir in Blönduós in VJ Koala.

V tednu po odprtju se bodo zvrstili številni umetniški dogodki domačih in tujih umetnic. Na razstavi Strap-tease v Klubu Tiffany se bo s svojimi deli predstavilo osem umetnic-umetnikov: Andreja Gomišček, Sara Lovrec Imanoel, Ela Puc, Daphne Channa Horn, Neža Knez, Nada Žgank, Daniel Petković & Urban Belina.

V ponedeljek bo v Cirkulaciji 2 v Tobačni skupina Alte Lezbiše Kunst v zasedbi Urška Lipovž, Eva Matjašič in David Muster (vokal) izvedla zvočni performans. V njem bo proces didžejanja združen z ustvarjanjem zvoka z analognodigitalnimi vmesniki in z vključevanjem pionirk elektronske glasbe, denimo Delie Derbyshire.

V torek bo v Galeriji Škuc potekala okrogla miza 30 let. Kontra, na kateri bodo o zgodovini, sedanjosti in preteklosti lezbičnega gibanja spregovorile aktivistke Marina Gržinić, Urška Lipovž, Tadeja Pirih in Nataša Sukič. Dogodek bo moderirala Eva Matjašič.

V sredo se bo Galeriji Škuc odvijal literarni večer z naslovom Samo te stene so tvoje stene, na katerem bodo svoje tekste brale Kristina Hočevar, Simona Jerala, Medeja Kenda, Eva Kokalj, Vesna Liponik, Sara Lovrec Imanoel, Jedrt Lapuh Maležič, Eva Matjašič, Nataša Sukič in Suzana Tratnik. Vsako branje bo odprl odlomek iz lezbične kinematografije, ki ga je pripravila Jasmina Šepetavc.

V četrtek bo v Škucu na ogled bosanski dokumentarec Rdeča vezenina, ki govori o presečišču spola, seksualnosti, vojne in varnosti v Srbiji, Hrvaški, Sloveniji ter Bosni in Hercegovini med razpadom Jugoslavije in po njem. Dokumentarni film z iskrivimi in ganljivimi pripovedmi predstavlja dragoceno zbirko osebnih pričevanj in političnih analiz dvanajstih feministk ter protivojnih in LGBTI*QA pionirskih aktivistk v omenjenih državah. Ekipa Queer Archive je posnela 17 intervjujev v Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu, Beogradu in Washingtonu. Po projekciji se bo z ustvarjalkama filma pogovarjala Suzana Tratnik.

V petek se bo dogajanje preselilo v Klub Monokel, kjer bodo nastopile DJ-ke Nina Hudej in Nina Ninabelle ter gostja z Dunaja – Marie Cherie, aktivistka ter glasbenica,

V soboto se bo pod vodstvom aktivistk veterank Suzane Tratnik in Nataše Sukič mogoče sprehoditi po Ljubljani v okviru lezbične ture, festival pa se bo zaključil v Pritličju z glasbeno poslastico iz Berlina Strip Down, elektro pop ali synth pop z značilnimi in nepozabnimi basovskimi linijami. Za ogrevanje bo poskrbela legendarna DJ Kamasutra.